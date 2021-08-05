Состояние кожи зависит не только от ухода, питания, образа жизни, но и от эмоционального состояния человека. Часто мы не обращаем внимание на такие вещи, как медитации, ощущение момента, дыхание. Как они влияют на нашу кожу – узнавайте дальше.

Многие врачи отмечают, что одной из главных причин возникновения той или иной болезни является стресс. Любые стрессовые факторы могут вызвать обострение заболевания. Не являются исключением проблемы с кожей, которые также могут ухудшиться.

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Если вы стремитесь сохранить свою кожу, придать ей здоровый вид, прежде всего нужно работать над эмоциональным состоянием. Для этого есть несколько простых правил.

7 правил чистой и здоровой кожи

Дихание. Придерживайтесь схемы дыхания, считая 4-7-8: вдыхайте до 4, до 7 задержите дыхание и выдохните на 8. Это и упражнение, которое можно делать где и когда угодно.

Придерживайтесь схемы дыхания, считая 4-7-8: вдыхайте до 4, до 7 задержите дыхание и выдохните на 8. Это и упражнение, которое можно делать где и когда угодно. Пауза. Иногда требуется всего минута, чтобы успокоиться. Для этого сделайте 10 глубоких вдохов. Если же на них нет времени, то сделайте хотя бы 3. Это поможет отвлечься и унять эмоции.

Иногда требуется всего минута, чтобы успокоиться. Для этого сделайте 10 глубоких вдохов. Если же на них нет времени, то сделайте хотя бы 3. Это поможет отвлечься и унять эмоции. "Сканирование" тела. Перед тем, как ложиться спать, обратите внимание на все части тела, двигаясь от головы к ногам. Это поможет быстрее заснуть и отвлечься от постоянных мыслей.

Перед тем, как ложиться спать, обратите внимание на все части тела, двигаясь от головы к ногам. Это поможет быстрее заснуть и отвлечься от постоянных мыслей. Обращайте внимание на момент. Когда делаете то, что доставляет вам удовольствие, забудьте обо всем остальном, восстановитесь. Кому-то энергию может принести прогулка с собакой, кому-то – теплый душ и тому подобное. Сконцентрируйтесь на том, что нравится, и будьте в моменте.

Когда делаете то, что доставляет вам удовольствие, забудьте обо всем остальном, восстановитесь. Кому-то энергию может принести прогулка с собакой, кому-то – теплый душ и тому подобное. Сконцентрируйтесь на том, что нравится, и будьте в моменте. Занимайтесь спортом, гуляйте. Физическая активность работает как медитация. Она помогает уменьшить количество негативных эмоций. В следующий раз, гуляя или занимаясь каким-либо спортом, обратите внимание на то, какие чувства возникают. Проанализируйте, есть ли негативные эмоции. Если да, то попробуйте добавить упражнения, которые приносят удовольствие и помогут справиться с негативом.

гуляйте. Физическая активность работает как медитация. Она помогает уменьшить количество негативных эмоций. В следующий раз, гуляя или занимаясь каким-либо спортом, обратите внимание на то, какие чувства возникают. Проанализируйте, есть ли негативные эмоции. Если да, то попробуйте добавить упражнения, которые приносят удовольствие и помогут справиться с негативом. Побудьте наедине с собой. Иногда нужно время в одиночестве. Это могут быть несколько минут в день, которые вы проведете в парке, с чашкой кофе или книгой.

Иногда нужно время в одиночестве. Это могут быть несколько минут в день, которые вы проведете в парке, с чашкой кофе или книгой. Не нагружайте себя. В современном мире надо иметь бешеный ритм жизни, чтобы успеть абсолютно все. Часто мы создаем много задач и не можем выполнить. Чтобы максимально сконцентрироваться на каждом задании и качественно выполнять их необходимо делать все постепенно. А после окончания работы уделите время хобби, которое приносит еще больше удовольствия.

Казалось бы, это простые правила, которые мало связаны с кожей. Но если они появляются в повседневной жизни, то улучшится самочувствие, настроение и состояние кожи.