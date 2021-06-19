"Ab crack", як у Емілі Ратажковскі: 3 вправи для красивого преса

Тепер в моді не кубики на пресі, а смужка, яка вертикально розділяє м’язи преса. Ідеальним прикладом красивого пресу є вигляд живота Емілі Ратажковскі – "ab crack". Якщо ви також хочете такий прес, то варто виконувати правильні вправи.

"Ab crack" – це вертикальна смужка або абдомінальна тріщина. Вона стала популярною через фото відомих красунь в інстаграмі. Проте важливо знати, що вертикальна смужка, як і проміжок між стегнами, є доволі недосяжною і викликає у здорових жінок відчуття неповноцінності.

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Емілі Ратажковскі, відома модель і новоспечена матуся, ділиться в інстаграмі багатьма світлинами свого тіла в бікіні, на яких чітко видно промальовану вертикальну лінію між її м’язами преса. Тому у перекладі з англійської "ab crack" означає "тріщина м’язів живота".

Чи всі можуть мати "ab crack"

Такий вигляд преса є результатом генетики, великої праці та дуже суворої дієти. Тому зовсім не кожній жінці слід його прагнути. Якщо у вас від генетики інший тип статури, ніж в моделі Емілі, то інколи такі старанні зусилля можуть не призвести до бажаного ефекту.

Дуже обережними у намаганні отримати "ab crack" повинні бути жінки, які народжували. Адже лінія, що проходить по центру прямих м'язів живота, може свідчити про діастаз – стан, коли між прямими м'язами черевного преса, уздовж центральної лінії, з'являється розбіжність, "провал". Вправи на прес, присідання або підйом корпусу насправді можуть погіршити цей стан.

Усі тіла чудові та потрібно навчитися любити себе будь-якою. Якщо ви захочете покращити загальний вигляд вашого животика, то можна це зробити за допомогою корисних вправ на прес. Вони приведуть в тонус м’язи живота і зміцнять м’язовий корсет, опрацьовуючи 3 черевні м’язи: прямі, косі і поперечні. Також не забувайте правильно харчуватися.

Вправи на прес

Махи руками і ногами в протилежні боки

Встаньте на карачки і витягніть одну руку вперед, а протилежну ногу витягніть назад.

На вдиху одночасно витягніть руку і ногу в різні боки настільки, наскільки дозволяє баланс.

На видиху поверніть руку і ногу у вихідне положення.

Зробіть 10 повторів на кожен бік.

Рухайтеся повільно, щоб вправа була більш ефективною.

Нахили вбік

Сядьте на бік, поставивши верхню ногу вперед, а руку поклавши під плече. Перенесіть вагу тіла на опорну руку.

На вдиху випряміть ноги і підніміть стегна, верхню руку простягніть над головою. У цьому положенні тіло має нагадувати дугу.

На видиху поверніться у вихідне положення.

Зробіть 10 повторів на кожен бік.

Піднімайте стегна якомога вище і тягніть руку якомога далі, коли переходите в нахил.

Високий і низький човен

Сядьте, зігнувши і піднявши коліна, нахиліть тулуб назад під кутом 45 градусів. Витягніть руки в боки.

Випряміть і відірвіть від килимка ноги, щоб вправа була складнішою.

На вдиху контрольовано опустіть тулуб і ноги до підлоги.

На видиху поверніться у вихідне положення.

Зробіть 10 повторів.

Не забувайте правильно дихати під час виконання вправи. Якщо зігнути коліна, виконати вправу буде простіше, а якщо розпрямити, навпаки, складніше.