Неправильна постава, робота за комп'ютером та інші чинники можуть викликати дискомфорт. Щоденне повторення корисних і простих вправ допоможе не лише покращити стан здоров'я, але й загальний вигляд тіла.

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6 простих вправ для здорової спини та гнучкості

Нахили тулуба вперед з положення стоячи

Станьте рівно, покладіть стопи на ширині плечей, випряміть спину.

Починайте повільно опускати спочатку голову, потім плечі, а тоді хребець за хребцем. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, і ви не можете торкнутися руками до підлоги, то трішки зігніть ноги в колінах.

У нижній точці потрібно затриматися на декілька секунд. Потім за допомогою зусиль сідничних м'язів поверніться у вихідне положення. Важливо запам'ятати, що корпус не слід витягувати вгору за рахунок м'язів спини. У той час м'язи спини повинні тримати корпус в прямому положенні, а піднімати його – сідничні.

Зробіть 5 підходів. Вправа допоможе покращити гнучкість хребта і приведе в тонус м'язи пресу, спини і сідниць.



Вправа для спини / Фото Harper's Bazaar

Кобра

Ляжте на живіт і покладіть стопи одна біля одної, кисті рук залиште під плечима.

Починайте поступово піднімати грудну клітку все вище. Під час виконання вправи руки повинні лише фіксувати положення, адже підйом потрібно здійснювати за рахунок м'язів спини.

Вирівняйте руки, як у віджиманні, але стегна не відривайте від підлоги.

Голову не слід надто відхиляти назад. Якщо виникне дискомфорт у шиї, то спробуйте виконувати вправу менш інтенсивно.

Повторіть 3 підходи. Комплекс допоможе задіяти м'язи спини, грудей, сідниць і рук.



Корисна вправа для тіла / Фото Harper's Bazaar

Скручування сидячи

Сядьте на підлогу і випряміть ноги.

Ліве коліно зігніть і заведіть ліву ногу за праву.

Правил ліктем потрібно впертися в ліве коліно. Тепер потягніться, затримайтеся на кілька секунд і поверніться у вихідне положення.

Зробіть усе те ж саме, але в інший бік.

Зробіть 2 підходи на кожен бік. Таким чином ви зможете підвищити гнучкість плечей, грудей і хребта.



Домашнє тренування / Фото Harper's Bazaar

Місток

Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах.

Плавно піднімайте стегна вгору. При цьому плечі, руки та ступні притисніть до підлоги.

Повторіть 3 рази вправу, щоб розтягнути шию, хребет і стегна.



Вправа для розтягування / Фото Harper's Bazaar

Плуг

Насамперед потрібно лягти на спину і покласти руки вздовж тіла.

Починайте піднімати ноги, заводячи їх за голову. Намагайтеся випрямити ноги і доторкнутися ними до підлоги. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, то залиште стопи у повітрі.

У вихідне положення повертайтеся повільно та акуратно.

Зробіть 3 підходи. Вправа задіє м'язи спини, шию, ноги і плечі.



Оригінальна і корисна вправа / Фото Harper's Bazaar

Поза немовляти

З положення стоячи на колінах треба сісти на п'ятки.

Нахиляйте верхню частину тіла до підлоги, допоки груди не торкнуться стегон.

При цьому руки покладіть уздовж ніг або витягніть вперед. Важливо розслабити плечі і спину, а чолом впертися в підлогу або на руки.

Щоб підвищити гнучкість хребта і стегон, достатньо зробити 1 підхід.



Ефективне тренування / Фото Harper's Bazaar