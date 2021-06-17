Неправильна постава, робота за комп'ютером та інші чинники можуть викликати дискомфорт. Щоденне повторення корисних і простих вправ допоможе не лише покращити стан здоров'я, але й загальний вигляд тіла.
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6 простих вправ для здорової спини та гнучкості
Нахили тулуба вперед з положення стоячи
- Станьте рівно, покладіть стопи на ширині плечей, випряміть спину.
- Починайте повільно опускати спочатку голову, потім плечі, а тоді хребець за хребцем. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, і ви не можете торкнутися руками до підлоги, то трішки зігніть ноги в колінах.
- У нижній точці потрібно затриматися на декілька секунд. Потім за допомогою зусиль сідничних м'язів поверніться у вихідне положення. Важливо запам'ятати, що корпус не слід витягувати вгору за рахунок м'язів спини. У той час м'язи спини повинні тримати корпус в прямому положенні, а піднімати його – сідничні.
Зробіть 5 підходів. Вправа допоможе покращити гнучкість хребта і приведе в тонус м'язи пресу, спини і сідниць.
Вправа для спини / Фото Harper's Bazaar
Кобра
- Ляжте на живіт і покладіть стопи одна біля одної, кисті рук залиште під плечима.
- Починайте поступово піднімати грудну клітку все вище. Під час виконання вправи руки повинні лише фіксувати положення, адже підйом потрібно здійснювати за рахунок м'язів спини.
- Вирівняйте руки, як у віджиманні, але стегна не відривайте від підлоги.
- Голову не слід надто відхиляти назад. Якщо виникне дискомфорт у шиї, то спробуйте виконувати вправу менш інтенсивно.
Повторіть 3 підходи. Комплекс допоможе задіяти м'язи спини, грудей, сідниць і рук.
Корисна вправа для тіла / Фото Harper's Bazaar
Скручування сидячи
- Сядьте на підлогу і випряміть ноги.
- Ліве коліно зігніть і заведіть ліву ногу за праву.
- Правил ліктем потрібно впертися в ліве коліно. Тепер потягніться, затримайтеся на кілька секунд і поверніться у вихідне положення.
- Зробіть усе те ж саме, але в інший бік.
Зробіть 2 підходи на кожен бік. Таким чином ви зможете підвищити гнучкість плечей, грудей і хребта.
Домашнє тренування / Фото Harper's Bazaar
Місток
- Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах.
- Плавно піднімайте стегна вгору. При цьому плечі, руки та ступні притисніть до підлоги.
Повторіть 3 рази вправу, щоб розтягнути шию, хребет і стегна.
Вправа для розтягування / Фото Harper's Bazaar
Плуг
- Насамперед потрібно лягти на спину і покласти руки вздовж тіла.
- Починайте піднімати ноги, заводячи їх за голову. Намагайтеся випрямити ноги і доторкнутися ними до підлоги. Якщо ваше тіло ще недостатньо гнучке, то залиште стопи у повітрі.
- У вихідне положення повертайтеся повільно та акуратно.
Зробіть 3 підходи. Вправа задіє м'язи спини, шию, ноги і плечі.
Оригінальна і корисна вправа / Фото Harper's Bazaar
Поза немовляти
- З положення стоячи на колінах треба сісти на п'ятки.
- Нахиляйте верхню частину тіла до підлоги, допоки груди не торкнуться стегон.
- При цьому руки покладіть уздовж ніг або витягніть вперед. Важливо розслабити плечі і спину, а чолом впертися в підлогу або на руки.
Щоб підвищити гнучкість хребта і стегон, достатньо зробити 1 підхід.
Ефективне тренування / Фото Harper's Bazaar