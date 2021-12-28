Anti-age: 5 відтінків у фарбуванні волосся, які візуально омолоджують

Новий відтінок волосся може візуально зробити вас молодшими на декілька років. Переконайтеся у цьому на зіркових прикладах.

Колір волосся, як і певний макіяж, здатен додати вашому образу ефекту втоми. Проте існують б'юті-трюки, які допомагають "позбутися" від зайвих років. Один із них – фарбування шевелюри у правильний відтінок.

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5 відтінків у фарбуванні волосся, які візуально омолоджують

Золоті відблиски, як у Дженніфер Еністон

Повторити техніку фарбування волосся відомої акторки пригнуть модниці зі всього світу. Причина проста: колір має дуже натуральний вигляд, красиво виблискує на сонці та освіжає образ.

Золотисто-каштановий від Кейт Міддлтон

Герцогиня власним прикладом доводить, що теплі природні кольори із вкрапленням золота ідеально підходять для брюнеток. Натомість по-справжньому холодні відтінки створюватимуть ефект штучності.



Модна техніка фарбування волосся / Фото Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі показує карамельний "блонд"

Правило попереднього пункту працює з цим відтінком також, але – для білявок.



Ефектний колір волосся / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Балаяж Сари Джессіки Паркер

Шкіру обличчя вигідно підсвітить все, що заламує колір біля неї. Зірка популярного серіалу "Секс і місто" чудово використовує цей трюк, тому вже тривалий час не зраджує сонячному балаяжу, який освіжає її зовнішність.



Відтінок для омолодження / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер

Апетитна кориця, як у Пріянки Чопри

Білявки і шатенки можуть сміливо повторювати контрастний балаяж на білявих пасмах. Проте брюнеткам краще відмовитися від такого фарбування, аби уникнути дивного вигляду. Натомість їм варто надихнутися прикладом Пріянки Чопри, яка висвітлила тонкі локони на декілька відтінків. Пряний і теплий колір паличок кориці надає темному волоссю об'єму, а загальному вигляду – свіжості.



Фарбування для брюнеток / Фото Getty Images