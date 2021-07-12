Пріянка також є активісткою, продюсер кою, рестораторкою і засновницею власного б'юті-бренда, тому зірка знає чимало секретів, які допомагають їй завжди мати бездоганний вигляд. У новій ролі глобальної амбасадорки і творчої співавторки Max Factor вона розповідала про щоденні процедури для краси і здоров'я.
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Пріянка Чопра – про свої б'юті-секрети
- Ранкові ритуали. У знаменитої красуні є цікава звичка ставити поруч з ліжком мідну склянку з водою і залишати її на ніч. Мікрочастинки міді насичують воду, тому вона стає корисною для імунної системи, кісток і нервів. Насамперед зранку Пріянка п'є цю воду, а потім вже готує каву.
- Вечірній догляд за шкірою. Акторка розповідає: "Я за те, щоб добре піклуватися про шкіру. Якщо у вас гарна шкіра, то це чудове полотно для макіяжу, і ви можете фарбуватися скільки захочете. Дуже важливо знімати макіяж увечері, щоб не залишилося ані найменших залишків косметики минулого дня. Для мене це терапевтичний процес. Якщо мені потрібно зняти макіяж (до прикладу, туш), який складно видалити простим умиванням, я використовую засіб для демакіяжу, який дуже ніжно і ефективно розчиняє його". Також зірка користується засобом для вмивання, потім наносить сироватку, крем під очі, крем для обличчя і трохи парфуму. Лише після цих б'юті-кроків модель готова до сну.
- Процедури для обличчя. Пріянка Чопра любить маски для обличчя. Вона робить їх двічі на місяць. Щоб підтримувати шкіру в здоровому стані, то жінка п'є багато води, яку завжди носить зі собою в сумці. Окрім води, для неї ще важливо спати 7 – 8 годин на добу. Зірка наголошує, що ці 2 речі можуть кардинально змінити шкіру.
- Тональна основа. Знаменитість радить індивідуально та ретельно вибирати тональну основу. Адже завдяки засобу шкіра може мати чистий вигляд. Пріянка використовує тон тільки для того, щоб приховати деякі проблемні ділянки.
- Уявний вечірній образ. "Якби мені потрібно було приміряти образ на ніч, я б хотіла бути тим, чия ніч обіцяє бути насиченою і цікавою, а не просто влягтися спати. Тому, думаю, мені треба бути кимось на кшталт Бейонсе, коли вона виступає на сцені. Або Серени Вільямс, коли вона виграє турнір "Великого шолома". Тому що це те, чого я ніколи не зможу зробити", – ділиться цікавим фактом Пріянка.
- Справжній вечірній образ. Відома модель та акторка зазначає: "Перехід з денного образу у вечірній не має бути якимось випробуванням. У макіяжі я люблю підкреслювати губи або вії. Для вечірніх виходів я зазвичай вибираю акцент на вії".
- Найкраща б'юті-порада. Мама Пріянки одного разу порадила їй: "Впевненість – це вища форма краси. У тебе може бути найгламурніший одяг, зачіска або макіяж, але якщо ти не впевнена, то не випромінюєш цю енергію". Навіть тепер знаменитість переконана, що може відчувати себе найкрасивішою завжди, бо впевнена у собі. Аби досягти такого результату, вона багато працювала над собою.
- Медитація. У Пріянки існують різні види медитації: коли працює на знімальному майданчику і працює над характером персонажа, займається творчістю. Також почуватися краще їй допомагають правильне харчування, споживання здорових продуктів і ставлення до свого тіла як до найкращого друга.
- Улюблені тренування. "Я не дуже-то сильна в тренуваннях, зате я плаваю. Роблю від 15 до 20 доріжок у басейні. Це піднімає настрій, і я почуваюся суперенергійною і готовою до роботи", – каже знаменита красуня.
- Б'юті-помилки. Пріянка Чопра зізналася: "Що ж, був час у моєму житті, коли я думала, що більше значить більше – і я дуже шкодую! Губи, тіні, туш, рум'яна, ось це все. Пишні укладання, пишне вбрання. Але все тече, все змінюється".
- Секрет ідеальних брів. "Брови – моє все! Боже, я так рада, що вони відросли після моди на «ниточки» на початку нульових. Адже було в моєму житті і таке. Тепер я відростила широкі густі брови – і мені подобається надавати їм форму. Вони дійсно обрамляють обличчя", – відверто коментує Пріянка.
- Догляд за волоссям. Аби якісно зволожувати, живити і зміцнювати волосся, Пріянка Чопра запустила власну лінію для догляду за шевелюрою. Адже їй важливо відчувати, що про її волосся піклуються, і все, що вона на нього наносить, є корисним, веганським, без SLES і мінеральних олій, а також не тестується на тваринах. Також зірка робить масаж шкіри голови 1 раз на тиждень, використовує олію для волосся і просто любить його.