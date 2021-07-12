Індійська модель та актриса, інфлюенсерка, Міс Світу 2000, Пріянка Чопра для багатьох є взірцем краси і жіночності. Також нещодавно зірка стала обличчям бренда Max Factor. В інтерв'ю британському Vogue вона розповіла про вчинки заради краси, про які потім шкодувала, про густі брови і про парфум, який надягає в ліжко.