Астрологія в долоні: 7 цікавих ідей для модного манікюру зі зірками
Джерело:Cosmopolitan
Стандартний манікюр інколи хочеться замінити оригінальним і незвичайним дизайном. У такому випадку варто звернути увагу на красивий арт для нігтів зі зірками. Такий манікюр володіє особливою магією зіркової літньої ночі, має стильний і таємничий вигляд. Також він буде до вподоби тим, хто цікавиться астрологією.
На нігтях можна намалювати різноманітні зображення зірок. Нейл-майстри радять спробувати для астрологічного манікюру ніжне нюдове покриття або ж безмежне чорне тло, оточене місяцем чи парадом планет з декоративними каменями і стразами. Зокрема, можна експериментувати з цілими фантастичними сузір'ями або просто обмежитися одиничними зірками. Все обмежується лише вашою фантазією.
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Манікюр зі зірками: 7 цікавих ідей
Казкові сузір'я
Білі ночі
Зірковий френч
Чарівна мантія
Зі стразами
Таємничі сузір'я
Просто космос