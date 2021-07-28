Астрологія в долоні: 7 цікавих ідей для модного манікюру зі зірками

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Стандартний манікюр інколи хочеться замінити оригінальним і незвичайним дизайном. У такому випадку варто звернути увагу на красивий арт для нігтів зі зірками. Такий манікюр володіє особливою магією зіркової літньої ночі, має стильний і таємничий вигляд. Також він буде до вподоби тим, хто цікавиться астрологією.