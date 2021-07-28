Астрология в ладони: 7 интересных идей для модного маникюра со звездами

28 июля 2021 , 21:47
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Источник:

Cosmopolitan

Стандартный маникюр иногда хочется заменить оригинальным и необычным дизайном. В таком случае стоит обратить внимание на красивый арт для ногтей со звездами. Такой маникюр обладает особой магией звездной летней ночи, имеет стильный и таинственный вид. Также он придется по душе тем, кто интересуется астрологией.

На ногтях можно нарисовать различные изображения звезд. Нейл-мастера советуют попробовать для астрологического маникюра нежное нюдовое покрытие или же безграничный черный фон, окруженный месяцем или парадом планет с декоративными камнями и стразами. В частности, можно экспериментировать с целыми фантастическими созвездиями или просто ограничиться единичными звездами. Все ограничивается только вашей фантазией.

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Маникюр со звездами: 7 интересных идей

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Автор: Лідія Цюпера