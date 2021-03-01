Багато рожевого і ніжного: 10 ідей для весняного манікюру, які захочеться повторити

1 березня 2021 , 21:59
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Джерело:

Cosmopolitan

Довгоочікувана весна є чудовою нагодою для створення нового модного манікюру. Існують такі нейл-дизайни, які завжди будуть актуальними у цю романтичну і квітучу пору року. Майстри манікюру рекомендують використовувати для весняного покриття нігтів пастельні чи напівпрозорі відтінки, а від складного нейл-арту краще відмовитися.

Аби додати стилю своєму образу та покращити свій настрій, достатньо лише зробити ніжний манікюр. Для цього варто обрати один з варіантів дизайну нігтів, який буде у тренді навесні 2021.

До теми: Манікюрний тренд весни 2021: неочікувано, але красиво

Ідеї для ніжного весняного манікюру

Омбре

Новий френч

Рожевий мармур

Райдужний манікюр

Крапок багато не буває

Кольоровий френч

Небесний відтінок

Квіткові мотиви

Класичний нюд

Яскрава геометрія