Багато рожевого і ніжного: 10 ідей для весняного манікюру, які захочеться повторити

Джерело:Cosmopolitan
Довгоочікувана весна є чудовою нагодою для створення нового модного манікюру. Існують такі нейл-дизайни, які завжди будуть актуальними у цю романтичну і квітучу пору року. Майстри манікюру рекомендують використовувати для весняного покриття нігтів пастельні чи напівпрозорі відтінки, а від складного нейл-арту краще відмовитися.
Аби додати стилю своєму образу та покращити свій настрій, достатньо лише зробити ніжний манікюр. Для цього варто обрати один з варіантів дизайну нігтів, який буде у тренді навесні 2021.
До теми: Манікюрний тренд весни 2021: неочікувано, але красиво