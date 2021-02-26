Весна 2021 дивує природними б’юті-трендами. Спочатку стильні недбалі брови натуральної форми, потім сяюча і здорова шкіра обличчя без тонального покриття, а тепер відсутність кольорового покриття на нігтях. Тренд на "голий" манікюр неочікуваний, але від цього не менш красивий.

Нейл-майстри у своїх соцмережах одноголосно зазначили, що головною тенденцією у весняному манікюрі цього року буде напівпрозоре покриття нігтів. Яскраві та барвисті покриття не вийшли повністю з моди, але тимчасово будуть не такими популярними, як природний нейл-дизайн.

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Найбільш неочікуваний тренд у весняному манікюрі 2021

Тепер на інстаграм-сторінках світових тредсеттерів дедалі частіше можна побачити світлини нігтів без кольорового покриття або з ледь помітним відтінком. Аби зробити модний весняний манікюр у 2021 достатньо просто покрити нігті прозорою базою і додати невеликий контрастний акцент, а також можна залишити їх без лаку, але важливо, щоб вони мали акуратний і доглянутий вигляд.

"Голий" неочікувано опинився на піку популярності. Експерти у нейл-індустрії зазначають, що здебільшого це зумовлено пандемією – під час карантину більшості людям довелося зняти гель-лак і побачити свої природні нігті вперше за тривалий період. Наприклад, Кейт Міддлтон є однією з прихильних природного покриття. Вона вважає відсутність кольорового покриття на нігтях універсальним і стильним рішенням.

Якщо ви спробуєте головний нейл-тренд цієї весни, то не забувайте доглядати не лише за нігтями і кутикулою, але й за шкірою рук. Натуральний манікюр виглядатиме красиво на ніжних доглянутих руках.