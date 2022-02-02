Без макіяжу і з довгим волоссям: чому Аніту Луценко не впізнали шанувальники

2 лютого 2022 , 16:54
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Джерело:

інстаграм Аніти Луценко

Українська спортсменка, експертка зі схуднення, 37-річна Аніта Луценко активно ділиться світлинами з відпочинку на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 1 мільйон підписників. На нових фото красуня показала себе без макіяжу і з довгим волоссям. Шанувальники не впізнали зіркову тренерку.

Аніта Луценко звикла носити каре. Тому довгі пасма фітнес-тренерки здивували її фолловерів. У коментарях до нових публікацій вони зазначили, що не впізнали блогерку, а також дехто сплутав її з іншими знаменитостями.

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Аніта Луценко показала свої знімки без фотошопу

Мати 6-річної доньки також може похизуватися чудовою фізичною формою без використання фотошопу. Сміливі світлини Аніти Луценко вже встигли зібрати кілька тисяч вподобань.

На відпочинку спортсменка спочатку організувала собі звабливу фотосесію в червоній сукні та з новою зачіскою – темно-каштановими локонами середньої довжини. Потім Аніта опублікувала сміливі фото біля басейну в червоному купальнику без макіяжу і з недбалою "мальвінкою" (частину волосся зібрала у високий пучок, а решту залишила розпущеним). До серії цих кадрів вона додала жартівливий опис: "Думала, як би назвати серію фото, і визначилася. Прийде сіренький дзиґа і вкусить за бочок".


Аніта Луценко змінила зачіску / Фото з інстаграму зірки


Аніта Луценко без макіяжу / Фото з інстаграму зірки


Аніта Луценко на відпочинку / Фото з інстаграму зірки


Ефектний вигляд Аніти Луценко / Фото з інстаграму зірки

Також є кадри, на яких Аніта позувала у воді.


Аніту Луценко не впізнали без мейк-апу і з довгим волоссям / Фото з інстаграму зірки

Реакція шанувальників

  • "Тут головне те, що тіло не просто худе, воно здорове, красиве і пропорційне";
  • "А бочків, то у вас немає, значить, ви готові до літа!";
  • "Дуже красива, і справді на 18 років";
  • "З довгим волоссям така мила і ніжна, клас";
  • "Я переплутала з Євою Лонгорією";
  • "Вам дуже гарно з довгим волоссям";
  • "Красуня! Шкіра еластична, тіло гнучке, пружне";
  • "Я вас, Аніто, одразу і не впізнала. Коли у вас довге волосся – ви більш жіночно виглядаєте".
Автор: Лідія Цюпера