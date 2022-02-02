Без макіяжу і з довгим волоссям: чому Аніту Луценко не впізнали шанувальники

Українська спортсменка, експертка зі схуднення, 37-річна Аніта Луценко активно ділиться світлинами з відпочинку на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 1 мільйон підписників. На нових фото красуня показала себе без макіяжу і з довгим волоссям. Шанувальники не впізнали зіркову тренерку.

Аніта Луценко звикла носити каре. Тому довгі пасма фітнес-тренерки здивували її фолловерів. У коментарях до нових публікацій вони зазначили, що не впізнали блогерку, а також дехто сплутав її з іншими знаменитостями.

Також цікаво Ріта Ора показала яскравий макіяж у рожевих відтінках, який варто спробувати цієї зими

Аніта Луценко показала свої знімки без фотошопу

Мати 6-річної доньки також може похизуватися чудовою фізичною формою без використання фотошопу. Сміливі світлини Аніти Луценко вже встигли зібрати кілька тисяч вподобань.

На відпочинку спортсменка спочатку організувала собі звабливу фотосесію в червоній сукні та з новою зачіскою – темно-каштановими локонами середньої довжини. Потім Аніта опублікувала сміливі фото біля басейну в червоному купальнику без макіяжу і з недбалою "мальвінкою" (частину волосся зібрала у високий пучок, а решту залишила розпущеним). До серії цих кадрів вона додала жартівливий опис: "Думала, як би назвати серію фото, і визначилася. Прийде сіренький дзиґа і вкусить за бочок".



Аніта Луценко змінила зачіску / Фото з інстаграму зірки



Аніта Луценко без макіяжу / Фото з інстаграму зірки



Аніта Луценко на відпочинку / Фото з інстаграму зірки



Ефектний вигляд Аніти Луценко / Фото з інстаграму зірки

Також є кадри, на яких Аніта позувала у воді.



Аніту Луценко не впізнали без мейк-апу і з довгим волоссям / Фото з інстаграму зірки

Реакція шанувальників