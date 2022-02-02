Без макияжа и с длинными волосами: почему Аниту Луценко не узнали поклонники
Источник:инстаграм Аниты Луценко
Украинская спортсменка, эксперт по похудению, 37-летняя Анита Луценко активно делится фотографиями с отдыха на своей инстаграм-странице, где у нее более 1 миллиона подписчиков. На новых фото красавица показала себя без макияжа и с длинными волосами. Поклонники не узнали звездного тренера.
Анита Луценко привыкла носить каре. Поэтому длинные пряди фитнес-тренера удивили ее фолловеров. В комментариях к новым публикациям они отметили, что не узнали блогера, а также кое-кто спутал ее с другими знаменитостями.
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Анита Луценко показала свои снимки без фотошопа
Мать 6-летней дочери также может похвастаться отличной физической формой без использования фотошопа. Смелые фотографии Аниты Луценко уже успели собрать несколько тысяч предпочтений.
На отдыхе спортсменка сначала организовала себе соблазнительную фотосессию в красном платье и с новой прической – темно-каштановыми локонами средней длины. Затем Анита опубликовала смелые фото у бассейна в красном купальнике без макияжа и с небрежной "мальвинкой" (часть волос собрала в высокий пучок, а остальные оставила распущенными). К серии этих кадров она добавила шутливое описание: "Думала, как бы назвать серию фото, и определилась. Придет серенький волчок и укусит за бочок".
Анита Луценко сменила прическу / Фото из инстаграма звезды
Анита Луценко без макияжа / Фото из инстаграма звезды
Анита Луценко на отдыхе / Фото из инстаграма звезды
Эффектный вид Аниты Луценко / Фото из инстаграма звезды
Также есть кадры, на которых Анита позировала в воде.
Аниту Луценко не узнали без мейкапа и с длинными волосами / Фото из инстаграма звезды
Реакция поклонников
- "Здесь главное то, что тело не просто худое, оно здоровое, красивое и пропорциональное";
- "А бочков, то у вас нет, значит, вы готовы к лету!";
- "Очень красивая, и в самом деле на 18 лет";
- "С длинными волосами такая милая и нежная, класс";
- "Я перепутала с Евой Лонгорией";
- "Вам очень хорошо с длинными волосами";
- "Красавица! Кожа эластичная, тело гибкое, упругое";
- "Я вас, Анита, сразу и не узнала. Когда у вас длинные волосы – вы более женственно выглядите".