Білий чи неоновий: найбільш трендові кольори для літнього педикюру

Для створення модного педикюру влітку 2021 варто вибирати трендові кольори. Серед них буде як біле, так і неонове покриття. Більше ідей і стильних порад знайдете у нашому матеріалі.

Літо і сезон босоніжок зовсім близько, тому варто подбати про зовнішній вигляд своїх ніжок. Ідеальним доповненням для доглянутих стоп слугує модний педикюр.

До теми: Який педикюр буде модним у сезоні весна – літо 2021: головний тренд

Модні кольори для педикюру літа 2021

Червоний

Колір, який є актуальним для педикюру цілий рік. Він вражає своєю зухвалістю, пікантністю та ефектністю.

Помаранчевий

Різні відтінки помаранчевого багато дівчат асоціює саме з літом, теплими заходами сонця, морем. Спробуйте й ви коралове, теракотове чи неонове покриття.

Блакитний

Палітра блакитних відтінків стане у нагоді для створення модного педикюру. Зверніть увагу на бірюзовий, небесно-блакитний і колір морської хвилі.

Неоновий

Літній безтурботний і стильний образ вдало доповнить неоновий педикюр. Неонові лаки можна поєднувати з базовими кольорами, що є однією з наймодніших комбінацій сезону, щоб отримати зухвалий, легкий і неперевершений результат.

Білий

Білий педикюр – ледь не головний літній нейл-тренд. У цьому випадку можна експериментувати з ідеально білим кольором або молочними відтінками морських мушель. Педикюр у такому стилі нагадує про теплу Грецію.

Фіолетовий

Яскраво-фіолетове покриття на пальцях ніг матиме красивий вигляд у будь-яких босоніжках. Продовжуйте фантазувати з варіаціями кольору – від пастельного до майже флуоресцентного пурпурного.