Аби вам було легше вибирати дизайн для педикюру, варто дізнатися, що буде в моді у сезоні весна – літо 2021. Nude pedicure довго намагався стати лідером б'юті-тенденцій. Цього року йому вдалося.

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Наймодніший педикюр весни – літа 2021

Головним трендом у педикюрі 2021 буде nude. Вже декілька років можна було спостерігати nude pedicure серед інших трендів педикюр. Зазвичай він програвав червоним, синім, напівпрозорим і покриттям у тон взуття. Цього року педикюр у нюдових відтінках фігурував на авторитетних модних показах і завоював 1 місце в топі.

Ніжні та модні ідеї для педикюру у стилі nude демонстрували моделі Chanel, Dior, Loewe, Isabel Marant. Саме найбільш респектабельні модні доми назвали nude pedicure головним трендом сезону. Можливо, ви також надихнетеся прикладами з модних показів, і наважитеся оголити свої стопи із трендовим педикюром.

Ідеї для нюдового педикюру



Salvatore Ferragamo / Фото Vogue



Boss / Фото Vogue



Chanel / Фото Vogue



Dior / Фото Vogue



