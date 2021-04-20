Більше шкоди, ніж користі: які компоненти у складі шампуню псують ваше волосся

18:52

Перш ніж придбати будь-який засіб для догляду за волоссям, потрібно уважно прочитати етикетку та переконатися, що у його складі немає шкідливих компонентів. Адже окремі складники можуть мати короткочасний позитивний ефект та водночас послаблювати здорові волосини і псувати їхній зовнішній вигляд.