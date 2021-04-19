Інколи волосся втрачає свіжість навіть у перший день після миття. Аби ваші локони завжди мали доглянутий вигляд, можна користуватися сухим шампунем. Якщо використовувати засіб правильно, то вам не доведеться хвилюватися через неестетичні залишки сухого шампуню на волоссі.

Сухий шампунь допомагає увібрати надлишки жиру з волосся, додає йому об’єму, якщо ви не встигли помити шевелюри чи щойно вийшли зі залу після тренування. Проте використовувати засіб потрібно правильно, аби отримати максимальний ефект. Вам буде цікаво: Боб на густому волоссі: як підстригти, вкладати і носити Як правильно користуватися сухим шампунем Перед використанням струшуйте флакон. Важливо перемішувати складники сухого шампуню, бо крохмаль в аерозольних формулах може осідати на дні флакона. Тому розпилюйте засіб на волосся лише після того, як добре перемішаєте вміст.

Важливо перемішувати складники сухого шампуню, бо крохмаль в аерозольних формулах може осідати на дні флакона. Тому розпилюйте засіб на волосся лише після того, як добре перемішаєте вміст. Спробуйте сухий шампунь у різних відтінках. Hair-експерт Флоріан Хюрель зазначає: "Сухі шампуні часто залишають білий осад, тому краще вибирати продукт в тон з вашим волоссям". Отже власницям темних локонів підійде кольорова формула. Перукар Приянка Боркар каже, що у випадку неприємного осаду на волоссі при використанні будь-якого сухого шампуню можна замінити його іншим форматом: у вигляді мусу або порошку, наприклад. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Розділюйте волосся на 2 частини. Розпилюйте сухий шампунь на відстані 20 сантиметрів на корені волосся, але перед цим поділіть шевелюру на 2 секції. Потім можна наносити засіб на всю довжину локонів. Через декілька хвилин після розпилення шампуню помасажуйте оброблену ділянку, щоб краще розподілити продукт. Таким чином ви прибираєте зайвий жир з волосин. А для додаткового об’єму Флоріан Хюрель радить перевернути волосся іншим боком і нанести сухий шампунь ще раз.

Розпилюйте сухий шампунь на відстані 20 сантиметрів на корені волосся, але перед цим поділіть шевелюру на 2 секції. Потім можна наносити засіб на всю довжину локонів. Через декілька хвилин після розпилення шампуню помасажуйте оброблену ділянку, щоб краще розподілити продукт. Таким чином ви прибираєте зайвий жир з волосин. А для додаткового об’єму Флоріан Хюрель радить перевернути волосся іншим боком і нанести сухий шампунь ще раз. Робіть все динамічно. Стилісти переконані, що сухий шампунь слід наносити широкими рухами, щоб рівномірно покрити коріння тонким шаром засобу і не перевантажити одну частину шкіри голови. Необхідну кількість шампуню потрібно визначати самостійно, беручи до уваги густину вашого волосся. Боркар каже: "Якщо у вас тонке волосся, притримуйте його руками і просто розпилюйте трохи шампуню на вибране місце". View this post on Instagram A post shared by Професійна косметика (@ata.charmway) Масажуйте пасма. Якщо ви наносити шампунь на корені, то після цього потрібно злегка втерти його по всій довжині волосся. Легкими прогладжуваннями ви стимулюватимете дію крохмалю, пришвидшите вбирання зайвого жиру, розчините білий осад. Аби видалити надлишки шампуню і жиру, опісля скористайтеся гребінцем.

Якщо ви наносити шампунь на корені, то після цього потрібно злегка втерти його по всій довжині волосся. Легкими прогладжуваннями ви стимулюватимете дію крохмалю, пришвидшите вбирання зайвого жиру, розчините білий осад. Аби видалити надлишки шампуню і жиру, опісля скористайтеся гребінцем. Наносіть сухий шампунь щовечора. Навіть чисте на перший погляд волосся можна обприснути шампунем уздовж коренів перед сном. За ніч засіб зможе увібрати жир зі шкіри голови, що мінімізує можливість прокинутися з брудним волоссям.