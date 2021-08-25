Блейк Лайвлі – 34: найкращі б'юті-образи зірки серіалу "Пліткарка" і секрети догляду за волоссям

Американська акторка і модель, відома головною роллю Серени ван дер Вудсен у популярному серіалі "Пліткарка", Блейк Лайвлі 25 серпня 2021 року святкує своє 34-річчя. З цієї нагоди варто згадати найкращі б'юті-образи зірки, зокрема її зачіски, яким відома красуня надає особливого значення. Адже волосся Блейк – це її гордість: довге, густе, здорове, блискуче і красиво виглядає в будь-якій укладці.

Блейк Лайвлі під час світських виходів щоразу демонструє зачіски і макіяжі, які хочеться повторити. Вона зачаровує не лише бездоганним виглядом, але й природною харизмою і впевненістю у собі. Голлівудська акторка встигає бути щасливою дружиною у шлюбі з актором Раяном Рейнольдсом, хорошою матір'ю 3 дітей, мати успішну кар'єру та знаходити у шаленому ритмі життя час на догляд за волоссям і косметологічні процедури. Своїм прикладом вона надихає багатьох жінок по всьому світі.

Не менш цікаво: Від Жозефін Скрівер: літні модні зачіски на довге волосся, які може повторити кожна жінка

Кожен б’юті-образ неповторної Блейк Лайвлі – це нова порція натхнення для створення красивих зачісок. Вона неодноразово показувала цікаві інтерпретації коси, локонів і пучків. Більшість із її найкращих укладок легко може повторити кожна жінка своїми руками. Від голлівудських кучерів до незвичайний косичок – вибір за вами.

6 простих кроків до волосся як у Блейк Лайвлі

В інтерв'ю для видання W Magazine Род Ортега, особистий hair-стиліст Блейк Лайвлі, розповів про головні секрети акторки, які допомагають їй завжди мати прекрасну шевелюру та ідеальну укладку.

Знайти свого майстра: Блейк працює з Родом вже понад 14 років.

Блейк працює з Родом вже понад 14 років. Знати, чого ви хочете: завжди готуйтеся до візиту перукаря, ретельно обговорюйте з ним кожну зміни, діліться ідеями.

завжди готуйтеся до візиту перукаря, ретельно обговорюйте з ним кожну зміни, діліться ідеями. Підібрати ідеальну стрижку. Ортега переконаний, що все починається з хорошої стрижки, яку потрібно регулярно оновлювати.

Ортега переконаний, що все починається з хорошої стрижки, яку потрібно регулярно оновлювати. Процес переходу з темного кольору волосся у світлий повинен бути плавним. "Секрет не в тому, щоб підібрати правильний відтінок, а в тому, щоб робити все акуратно, крок за кроком. Щоб зберегти волосся і домогтися правильного кольору, краще освітлювати певну частину пасм за один сеанс. Замість того, щоб різко перефарбуватися з брюнетки в блондинку, краще зробити балаяж, і з кожним разом підніматися все вище і вище до коріння волосся", – розповів стиліст з волосся Блейк Лайвлі.

"Секрет не в тому, щоб підібрати правильний відтінок, а в тому, щоб робити все акуратно, крок за кроком. Щоб зберегти волосся і домогтися правильного кольору, краще освітлювати певну частину пасм за один сеанс. Замість того, щоб різко перефарбуватися з брюнетки в блондинку, краще зробити балаяж, і з кожним разом підніматися все вище і вище до коріння волосся", – розповів стиліст з волосся Блейк Лайвлі. Спробуйте "Хвилю Блейк". Род каже: "Блейк відома цією укладкою. Blake's waves – класика, це йде всім. Такі хвилі можна носити і влітку, і на свято, і на червону доріжку".

Род каже: "Блейк відома цією укладкою. Blake's waves – класика, це йде всім. Такі хвилі можна носити і влітку, і на свято, і на червону доріжку". Не зловживайте засобами для волосся.

Зокрема, у Блейк є сімейний секрет для краси волосся. Вона захищає пасма від негативного впливу навколишнього середовища за допомогою кокосової олії, яку наносити на кінчики волосся перед миттям голови.

Найкращі зачіски на довге волосся на прикладі образів Блейк Лайвлі



Розкішні голлівудські локони Блейк Лайвлі на прем'єрі кримінального трилеру "Дикуни" в Лос-Анджелесі, 12 червня 2012 рік / Фото Getty Images



Волосся, зачесане на один бік, недбалі косички і розкішний аксесуар – акторка у Голлівуді на прем'єрі "Зелений ліхтар", 15 червня 2011 року / Фото Getty Images



Висока недбала коса Блейк Лайвлі на 61-ій премії "Еммі" в Лос-Анджелесі, 20 вересня 2009 року / Фото Getty Images



Акторка обрала "риб'ячий хвіст" для прем'єри "Дикунів" у Нью-Йорку, 27 червня 2012 року / Фото Getty Images



Зіркова красуня заплела 3 косички у розпущеному волоссі на прем'єру "Джинсів-талісманів 2", 28 липня 2008 року / Фото Getty Images



Фірмовий високий хвіст Блейк Лайвлі на 69-му Каннському кінофестивалі, 14 травня 2016 року / Фото Getty Images



Голлівудська акторка з низьким об'ємним пучком на прем'єрі фільму "Полонені" – 67-й щорічний Каннський фестиваль, 16 травня 2014 року / Фото Getty Images



Високий кінський хвіст, обкручений волоссям біля основи, Блейк Лайвлі на гала-конференції Інституту костюмів у Нью-Йорку, 1 травня 2017 року / Фото Getty Images



Стильна косичка збоку, Блейк Лайвлі позує біля готелю Crosby 18 серпня 2018 року у Нью -Йорку / Фото Getty Images



Ефектна зачіска акторки на урочистому фестивалі Інституту костюмів у Нью-Йорку, 2 травня 2016 року / Фото Getty Images



Блейк Лайвлі на урочистому фестивалі Інституту костюмів у Нью-Йорку, 2 травня 2016 року / Фото Getty Images



Об'ємний хвіст у цікавому виконанні, Блейк Лайвлі на вулицях Мангетена 20 червня 2016 року / Фото Getty Images

Нагадаємо, що останні стрічки з участю Блейк Лайвлі – це трилери: "Проста просьба", "Ритм-секція". Тепер акторка готується до ролі вбивці у фільмі "Леді-кілер".