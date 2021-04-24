Техніка фарбування волосся балаяж вже кілька років користується шаленою популярністю. Однак, останнім часом поширюється дещо інша версія такого колорування.

Карліяж, або в оригіналі "curlyage", придумав відомий американський перукар-стиліст Джамал Едмондс. І ця техніка фарбування налаштована спеціально для людей з кучерявим або текстурованим волоссям.

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Що таке балаяж

Балаяж – це техніка фарбування, при якій стиліст наносить колір розмашистим рухом, щоб поступово освітлити волосся і надати йому природний вигляд, ніби сонце "поцілувало" його. Саме слово є французьким і перекладається як "підмітати" або "фарбувати".



Балаяж / Фото unsplash

Про карліяж

За словами Едмондса, обидві техніки фарбування є схожими в сенсі освітлення волосся. Однак карліяж вирізняється своїм індивідуальним розташуванням та фокусуванні на захисті цілісності локонів.

Ви повинні пам'ятати, що світло буде відображатись по-різному на прямому волоссі в порівнянні з текстурованим, що робить індивідуальне розміщення освітлювача настільки важливим,

– сказав він.

Колорист додає, що для кучерявих клієнтів, які вимагають техніки карліяж, слід враховувати такі властивості волосся, як щільність, пористість та еластичність.

Ці три фактори визначають, де я розміщую основні моменти, як формулюю освітлювач і який рівень проявника я використовую. Моє основне правило при освітленні текстурованого волосся полягає в тому, щоб використовувати низький проявник і повільно його підіймати, – пояснює Едмондс.

На його думку, такий підхід забезпечує безпечне фарбування волосся без потенційного пошкодження візерунка локонів. А освітлене волосся однаково добре виглядатиме як кучерявим, там і випрямленим.

Техніка карліяж від Едмондса



Техніка фарбування карліяж для кучерявого волосся / Фото Jamal Edmonds



Карліяж придумав американський перукар-стиліст / Фото Jamal Edmonds



Карліяж враховує щільність пористість та еластичність волосся / Фото Jamal Edmonds



Карліяж зосереджений на збереженні здоров'я волосся / Фото Jamal Edmonds



Волосся гарно виглядає як кучеряве, так і випрямлене / Фото Jamal Edmonds



Карліяж є похідною технікою балаяжа / Фото Jamal Edmonds