Бретман Рок створив формулу продуктів для догляду за шкірою: екстравагантні фото блогера

Бретман Рок популярний блогер, який прославився завдяки своїм креативним відео на ютубі, нещодавно став першим геєм, що потрапив на обкладинку Playboy. 23-річного хлопця також вважають трендсеттером і впливовою постаттю в індустрії краси. У колаборації з б'юті-брендом Curology Бретман розробив власну формулу продуктів для догляду за шкірою.

Блогер, візажист та активіст Бретман Рок вперше взявся за створення доглядових косметичних продуктів. Він одразу здивував незвичайною колаборацію з брендом, який випускає засоби для догляду за шкірою. Рок представив авторську формулу Curology RX для однойменного бренда.

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Бретман Рок створив власну формулу продуктів для догляду за шкірою

На інстаграм-сторінці Бретмана майже 18 мільйонів підписників. Він часто вражає шанувальників креативними б'юті-образами і фотосесіями у відвертому вбранні. Для нової зйомки рекламної кампанії блогер приміряв футуристичні образи та позував на пурпуровому тлі з продуктами Curology.

Блогер розповів, що часто користується продуктами Curology для зволоження, очищення, а також персоналізованими формулами, які пропонує б'юті-бренд. Рок додав, що погодився працювати з Curology через те, що співпрацю запропонував член команди азійського походження.

Бретман також зазначив: "Для мене важливо, що американці азійського походження та креативні люди, схожі на мене, дозволили мені стати частиною цього. У цій зйомці така велика сила, і це набагато більше, ніж зйомка про догляд за шкірою, це моє творче бачення, у яке повірив Curology, і це бачення, яке я повинен мати, тому що інший член моєї спільноти дозволив мені це зробити".

Більше про авторську формулу Бретмана Рока і засоби від Curology можна дізнатися на офіційному вебсайті бренда.

Нагадаємо, що Бретман Рок – блогер, який живе на Гавайських островах і виступає проти кібербулінгу й гомофобії. Бретман став першим відкритим геєм на обкладинці Playboy.



Бретман Рок рекламує засоби із власною унікальною формулою / Фото Curology



Креативна рекламна кампанія / Фото Curology



Бретман Рок приміряє сміливі образи / Фото Curology