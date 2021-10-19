Леся Нікітюк розпочала кар'єру на телебаченні з виступу на "Розсміши коміка". Згодом вона стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел і решка". Потім були проєкти "Лєся-Здєся", "Навколо М", "Хто зверху?", "Le маршрутка". Чи не в кожному випуску яскрава представниця українського шоу-бізнесу дивувала красивими і креативними б'юті-образами.

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Нещодавно іменинниця приміряла рожеву перуку з довгими хвилястими пасмами. Кілька років до цього вона справді підтримала тенденцію на барвисте волосся, і дебютувала з рожевими локонами довжиною до плечей.

Співведуча Сергія Притули у шоу "Хто зверху?" тепер віддає перевагу середній довжині волосся. Зокрема, жінка ефектно вкладає свій чубчик-шторку, який є на піку популярності останні декілька років. У 2021 році вона вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу від зіркового перукаря і колориста Михайла Рудишина. Блогерка записала сторіз, тримаючи на колінах значну довжину своїх пасм, і сказала: "Спасибі, Міша. Я відрощувала коси 2 роки, щоб ти мені їх обрізав. Добре, що хоч на Молодий Місяць".

Щодо найчастіших експериментів з укладкою, то Леся Нікітюк обирає високий кінський хвіст, обгорнутий пасмом біля основи, гладенькі пучки, голлівудські локони, "мальвінку".

Також Леся є прихильницею макіяжу в стилі Кім Кардашян. Вона фарбує губи коричневими відтінками, обводячи чіткий контур олівцем. Окрім цього, зірка полюбляє підкреслювати погляд за допомогою косметики. Вона часто публікує на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 4 мільйони підписників, селфі з чорними смокі-айс. При цьому 34-річна красуня не відмовляється від більш насиченого гриму. Наприклад, у стилі Харві Квін зі "Загону самогубців".

Б'юті-образи знаменитості, яка сьогодні святкує день народження, надихають на креативні зміни. Їх можна повторювати на будь-який випадок життя: від побачення до вечірки з нагоди Геловіну.

Красиві й креативні б'юті-образи Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму зірки