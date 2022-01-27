Брітні Спірс з фіолетовим волоссям: що робить зірка, коли їй нудно – відео

Американська 40-річна співачка вирішила кардинально змінити імідж і пофарбувала своє волосся у фіолетовий колір. Брітні Спірс вразила підписників новим відео в інстаграмі.

Брітні Спірс продемонструвала новий колір волосся на відео, де вона в чорній мінісукні з глибоким декольте і в червоних чоботах позує перед дзеркалом. Зірка зазначила, що їй просто було нудно.

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Брітні Спірс пофарбувала волосся в фіолетовий

Знаменита співачка вирішила, що фарбування шевелюри зможе її розвеселити. Тому вона прийняла зухвале рішення – замість свого вічно світлого волосся віддала перевагу димчастому відтінку лавандового.

"Ось я з фіолетовим волоссям… Мені нудно, добре? Дуже нудно, тому моя манікюрниця сказала зробити це! Дівчино… Я зробила це, але не впевнена, що мені це подобається, але привіт… Тут я в сукні за 100 доларів з моїми чобітьми", – додала опис до відео в Reels Брітні Спірс.



Брітні Спірс змінила колір волосся / Фото з інстаграму зірки

Співачка не показала нову зачіску зблизька, а лише записала швидке відео, яке вже зібрало понад 8 мільйонів переглядів і більше 13 тисячі коментарів. Також вона не підтвердила, чи залишиться з таким кольором надовго. Проте на наступних відео Брітні в Reels, де вона танцює, можна побачити, що фіолетовий пігмент досі залишається на її пасмах. В одній з таких публікацій знаменитість зазначила: "Моє фіолетове волосся є поганим… Я знаю… shit happens I guess… Я і моє фіолетове волосся минулої ночі".

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