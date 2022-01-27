Бритни Спирс с фиолетовыми волосами: что делает звезда, когда ей скучно
Источник:инстаграм Бритни Спирс
Американская 40-летняя певица решила кардинально сменить имидж и покрасила свои волосы в фиолетовый цвет. Бритни Спирс поразила подписчиков новым видео в инстаграме.
Бритни Спирс продемонстрировала новый цвет волос на видео, где она в черном мини-платье с глубоким декольте и в красных сапогах позирует перед зеркалом. Звезда отметила, что ей просто было скучно.
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Бритни Спирс покрасила волосы в фиолетовый
Знаменитая певица решила, что окрашивание шевелюры сможет ее развеселить. Поэтому она приняла смелое решение – вместо своих вечно светлых волос предпочла дымчатый оттенок лавандового.
"Вот я с фиолетовыми волосами… Мне скучно, хорошо? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала сделать это! Девушка… Я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но привет… Здесь я в платье за 100 долларов с моими сапогами ", – добавила описание к видео в Reels Бритни Спирс.
Бритни Спирс изменила цвет волос / Фото из инстаграма звезды
Певица не показала новую прическу вблизи, а только записала быстрое видео, которое уже собрало более 8 миллионов просмотров и более 13 тысяч комментариев. Также она не подтвердила, останется ли с таким цветом надолго. Однако на следующих видео Бритни в Reels, где она танцует, можно увидеть, что фиолетовый пигмент по-прежнему остается на ее прядях. В одной из таких публикаций знаменитость отметила: "Мои фиолетовые волосы плохие… Я знаю… shit happens I guess… Я и мои фиолетовые волосы минувшей ночью".
Реакция поклонников
- "Твои фиолетовые волосы выглядят прекрасно, я люблю их! Ты – идеальна";
- "Королева фиолетового";
- "Люблю фиолетовые волосы";
- "Это не плохо! Не будь слишком суровой к себе, королева. Люблю тебя";
- "Кто сказал тебе, что это выглядит плохо? Это весело".