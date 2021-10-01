Буде тільки гірше: 5 поширених помилок у догляді за шкірою з акне

Шкірі з акне потрібен правильний догляд. У прагненні покращити ситуацію чимало жінок допускають фатальних помилок. Якщо у вас жирна і схильна до запалення шкіра, то її не потрібно надто часто очищувати, користуватися рушником із тканини і не робити ще дечого. Дізнайтеся про ці помилки детальніше.

Будь-яка помилка під час догляду за шкірою з акне може лише погіршити ситуацію. Аби їх уникати, насамперед потрібно дізнатися, чого не можна допускати у своїй б'юті-рутині.

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Як доглядати за шкірою з акне: 5 помилок

Надмірно очищуєте шкіру. Дермі властиво швидко продукувати себум, тому згодом з'являється жирний блиск, але не варто прагнути якомога швидше позбутися від цього і вмивати обличчя 5 – 6 разів на день. Таким чином ви можете погіршити стан шкіри. Адже під час очищення ми травмуємо захисний ліпідний бар'єр шкіри, вона стає сухою, а бактеріям легше проникнути в пори і спричинити нове запалення.

Дермі властиво швидко продукувати себум, тому згодом з'являється жирний блиск, але не варто прагнути якомога швидше позбутися від цього і вмивати обличчя 5 – 6 разів на день. Таким чином ви можете погіршити стан шкіри. Адже під час очищення ми травмуємо захисний ліпідний бар'єр шкіри, вона стає сухою, а бактеріям легше проникнути в пори і спричинити нове запалення. Використання тканинного рушника. Найбільше бактерій накопичується на рушниках для обличчя, які постійно залишаються у вологій і теплій ванні. Під час контакту з обличчям такий рушник повертає вам всі мікроби після кожного вмивання. Чудовою альтернативою можуть слугувати одноразові паперові рушники. Зберігати їх варто у темній сухій шафці.



Догляд і шкіра з акне / Фото з інстаграму @aliya.lucas