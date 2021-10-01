Буде тільки гірше: 5 поширених помилок у догляді за шкірою з акне
1 жовтня 2021 , 21:59Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
Шкірі з акне потрібен правильний догляд. У прагненні покращити ситуацію чимало жінок допускають фатальних помилок. Якщо у вас жирна і схильна до запалення шкіра, то її не потрібно надто часто очищувати, користуватися рушником із тканини і не робити ще дечого. Дізнайтеся про ці помилки детальніше.
Будь-яка помилка під час догляду за шкірою з акне може лише погіршити ситуацію. Аби їх уникати, насамперед потрібно дізнатися, чого не можна допускати у своїй б'юті-рутині.
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Як доглядати за шкірою з акне: 5 помилок
- Надмірно очищуєте шкіру. Дермі властиво швидко продукувати себум, тому згодом з'являється жирний блиск, але не варто прагнути якомога швидше позбутися від цього і вмивати обличчя 5 – 6 разів на день. Таким чином ви можете погіршити стан шкіри. Адже під час очищення ми травмуємо захисний ліпідний бар'єр шкіри, вона стає сухою, а бактеріям легше проникнути в пори і спричинити нове запалення.
- Використання тканинного рушника. Найбільше бактерій накопичується на рушниках для обличчя, які постійно залишаються у вологій і теплій ванні. Під час контакту з обличчям такий рушник повертає вам всі мікроби після кожного вмивання. Чудовою альтернативою можуть слугувати одноразові паперові рушники. Зберігати їх варто у темній сухій шафці.
Догляд і шкіра з акне / Фото з інстаграму @aliya.lucas
- Відмова від зволоження. Зволоження потрібне не лише сухій шкірі. Нехтування цим кроком у б'юті-рутині може погіршити стан акне: зневоднена дерма продукує багато себуму, намагаючись захистити себе від сухості. Надмірна кількість себуму призводить до появи нових запалень. Віддавайте перевагу зволожувальній косметиці з легкими формулами і без комедогенних компонентів, наприклад, гліцерин, водорості і молочна кислота.
- Ексфоліація. Скраби навіть з маленькими абразивними частинками здатні травмувати шкіру, порушуючи її захисний бар'єр і роблячи її більш вразливою для бактерій. Проте ексфоліація є необхідною для будь-якого типу шкіру, тому можна користуватися ензимною пудрою, м'якими пілінгами і лосьйонами з кислотами, спеціально призначеними для жирної дерми.
- Застосування засобів зі спиртом. Деякі спирти можуть нейтралізувати зараження і жирність дерми. Проте надмірне використання б'юті-продуктів із вмістом спирту буде агресивно руйнувати захисний бар'єр шкіри, відкриваючи шлях бактеріям. Тому шукайте на полицях косметичних крамниць м’яку косметику, без агресивної дії і з позначкою alcohol free.