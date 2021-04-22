Ванна може виконувати декілька функцій. Зокрема, прийом ванни є дієвою процедурою для розслаблення і покращення стану шкіри. Аби отримати більше користі від процесу, можна додати у воду інгредієнти, залежно від ефекту, який ви хочете мати в результаті.

Догляд за тілом повинен бути комплексним. Ванна із різноманітними корисними додатками допоможе зняти напруження з м'язів, живитиме шкіру поживними речовинами, покращуючи її стан.

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З чим корисно приймати ванну: 5 варіантів

З морською сіллю

У ванну можна додати морську сіль – це найпростіший спосіб зробити процедуру корисною. Морська сіль містить чимало різних мінералів, які позитивно впливають на організм. Зокрема, інгредієнт допомагає покращити здоров'я суглобів, пом'якшує шкіру і готує її до нанесення доглядових засобів, які вбираються у тіло ефективніше після ванни.

Зі сіллю Епсома

Сіль Епсома – це сульфат магнію. У компонента з морською чи кам'яною сіллю схожа лише кристалічна структура, а володіють речовини зовсім різними властивостями. У солі Епсома є великий вміст сірки і магнію, які можуть нормалізувати багато звичних процесів в організмі. Якщо регулярно приймати ванну зі сіллю Епсома, то можна заповнити дефіцит магнію, який необхідний для проведення понад 325 біохімічних реакцій і без нього не відбудеться будь-який процес у нашому тілі: від м'язової до мозкової діяльності.

З ромашкою

Рослина має чудовий заспокійливий ефект, незалежно від методу її використання (внутрішнього чи зовнішнього). Щоб ванна зігріла вас, розслабила організм, забезпечила спокійний і здоровий сон, покладіть у воду декілька пакетиків ромашкового чаю і лягайте у воду.

З імбиром

Перевагою імбиру є розігріваючий ефект. А ванна з імбиром стимулює обмінні процеси в організмі і зміцнює імунітет, пом'якшує шкіру і навіть бореться з целюлітом. Для особливої користі процедури натріть імбир на терці і додайте декілька столових ложок у воду, змішавши зі склянкою морської солі, тоді насолоджуйтеся ванною.

Лужні ванни

Ще колись у Древньому Єгипті і Римській імперії люди вдавалися до вдосконалення прийому ванни. Лужні ванни – це додавання до води солі (бажано морської) і звичайної харчової соди. Кислота і луг містять різну кількість іонів водню, завдяки чому запускають процес осмоса, адже луг притягує до себе кислоти. Тому, коли ви лежите у воді зі содою, то луг витягує кислоти з організму, накопичені шлаки і токсини. Таким чином можна ефективно очистити організм, зміцнити імунітет і сповільнити процеси старіння.

Експериментуйте із додатками, щоб ванна приносила вам не лише задоволення, але й користь.