Б'юті-колекція реперки: що Megan Thee Stallion створила для Revlon

26-річна американська реперка та авторка пісень, лауреатка премії Греммі, Megan Thee Stallion стала амбасадоркою косметичного бренда Revlon у 2020. 28 липня 2021 року зірка представила першу колекцію засобів для створення макіяжу, яку вона розробила у співпраці з б'юті-компанією. Лінійка отримала ефектну назву – Hot Girl Sunset.

Кількість наборів косметики із колекції Hot Girl Sunset є обмеженою. Вони доступні лише в 450 екземплярах. Megan Thee Stallion продемонструвала свій смак у косметиці, довівши, що знається на макіяжі.

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Як виглядає б'юті-колекція реперки Megan Thee Stallion для Revlon

Перша лінійка косметики Hot Girl Sunset від амбасадорки бренда Revlon включає 450 наборів, які коштують по 40 доларів. Такий комплект включає 4 засоби для макіяжу: палетка для мейк-апу очей та обличчя, до якої ввійшли "10 відтінків заходу сонця", накладні вії, кораловий блиск для губ і косметичка у 2 кольорах – мандариновому і кораловому.

Зокрема, на косметичці з 3 косметичними засобами є надпис золотими літерами "Гаряча дівчина", а за допомогою спеціального тонкого шнурка зручно закривати упаковку. Розмір косметички дозволяє покласти туди й інші продукти, необхідні для базового макіяжу. На іншому боці сумочки для б'юті-засобів є ефектний принт анімаційної версії Меган з червоною перукою і тупим чубчиком у ковбойському капелюсі та з мечем, що символізує техаське коріння зірки.

10 відтінків у палітрі Hot Girl Sunset Palette реперка вибирала самостійно. Вона росла в Техасі, тому зазначила, що її надихнули саме заходи сонця, які були вдома. Аби створити унікальний стильний макіяж, можна поєднувати блискучі та матові пігменти з палетки.

Колекцію Revlon і Megan Thee Stallion Hot Girl Sunset можна придбати вже з 28 липня на сайті StockX.