Відома співачка офіційно запустила продажі свого нового аромату. Аріана Гранде працювала над його створенням разом з парфумером компанії Robertet – Жеромом Епінеттом, який створив такі культові аромати: Bal d’Afrique для Byredo і Trefle Pur для Atelier Cologne.

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Аріана Гранде представила парфуми God is a Woman

Ще із тизерного зображення Аріани, де співачка ніжилася у пишному полі квітів, можна було здогадатися, що основу God is a Woman складатимуть квіткові ноти. Аромат пахне грушею, амбреттою, турецькою трояндою, ірисом. Також він має ноти мадагаскарської ванілі та кедра. Особливістю парфумів стало те, що їх не тестували на тваринах, є на 100 відсотків веганськими, створені з чистих інгредієнтів та на 91 відсоток із натуральних компонентів.

Обличчям б'юті-новинки стала сама Аріана Гранде, яка позувала на рекламних знімках в оточенні квітів. Щодо паковання: парфуми помістили в лавандовий флакон з опуклими кутами, що нагадує дорогоцінний камінь.

Аромат вже можна придбати на сайті косметичної мережі Ulta Beauty. Протягом перших 2 тижнів частину грошей із продажів передаватимуть на ініціативи з очищення океану по всьому світу. Ціна на God is a Woman варіюється від 44 до 64 доларів. Вартість залежить від об'єму флакона.