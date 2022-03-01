"Чарівність у макіяжі": Гвен Стефані запускає власну лінійку косметики

Селебріті продовжують підкорювати світ краси. Тепер американська співачка Гвен Стефані також матиме власний б'юті-бренд. Зірка вже анонсувала першу лінійку косметики.

Гвен Стефані увірвалася в б'юті-індустрію з гаслом: "Чарівність у макіяжі". Зокрема, знаменита красуня вибрала особливу назву для свого косметичного бренда.

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Гвен Стефані запускає власну лінію косметики

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 13 мільйонів підписників, відома співачка анонсувала запуск власної косметики. Гвен Стефані опублікувала відео 1997 року, на якому вона робить собі фірмовий макіяж, а також додала кілька "спогадів" про спільні виступи з гуртом No Doubt.

Гвен готує до запуску колекцію декоративної косметики під брендом GXVE. Незвичайна назва читається як "give", що у перекладі з англійської означає – "давати". Також у назві є посилання на підпис співачки, що складається з 2 літер: G і X. 3 березня вже стартуватимуть онлайн-продажі.

У лінійку увійдуть 8 продуктів для повноцінного макіяжу вартістю від 28 до 48 доларів. Серед них: олівець для очей та праймер. Головною ж "зіркою" першого запуску має стати яскраво-червона губна помада улюбленого відтінку Гвен. Засіб буде доступний у 3 форматах: матовому, сатиновому та рідкому. Вся продукція є веганською та відповідає жорстким стандартам якості.

Мені було дуже весело, створюючи цей бренд протягом останніх 3 років. Ось маленька частинка того, над чим я працювала... Не можу дочекатися, щоб показати вам більше,

– зазначила у своїй публікації Гвен Стефані.

Косметичні продукти GXVE / Фото з інстаграму Гвен Стефані

Реакція шанувальників

"Так схвильована за вас. Ви так довго говорили про це, що дивовижно, що тепер вдалося втілити це в життя";

"Я дуже пишаюся тобою і тим, що ти робиш! Дякую за натхнення! Не можу дочекатися";

"Дуже крута б'юті-кампанія! Вітаю з твоїм новим проєктом";

"Це наступна частина твоєї кар'єри";

"Ніби нам потрібно ще більше б'юті-брендів… Будь ласка, давайте якусь нову музику".

перед досягненням успіху в музичній кар'єрі, Гвен Стефані працювала візажисткою в торговому центрі, тому досі ця справа є особливою для неї.