Леді Гага підтримала Україну, яка сьогодні бореться проти Росії, яка напала на неї. Після церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 Гага опублікувала селфі в розкішному образі та написала пост, в якому виразила свою позицію щодо війни Росії з Україною.
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Леді Гага підтримала Україну на премії SAG Awards 2022
Знаменита красуня, співачка й акторка Леді Гага опублікувала новий допис на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 51 мільйон підписників. Зірка показала свою блискучу сукню, прикраси, модний макіяж з акцентом на очі зі широкими чорними стрілками і білими тінями, а також стильну зачіску з ефектом вологого волосся. Б’юті-образ трендсеттерка демонструвала на церемонії вручення нагород SAG Awards 2022.
Леді Гага вразила не лише своєю красою, але й щемливими словами підтримки України. Співачка зазначила, що вона молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.
Леді Гага у красивому б'юті-образі підтримала Україну / Фото з інстаграму співачки
Повний текст публікації Леді Гаги:
Моє справжнє бажання сьогодні полягає в тому, щоб протягом 2 годин я та мої колеги-актори на SAG Awards викликали б у публіки усмішку. Для мене велика честь бути там, це привілей бути артистом. Існує багато причин, через які світ НЕ ДАЄ нам усміхатися. Я молюся сьогодні за Україну і посилаю усмішки всім вашим серцям, я молюся, щоб скоро вони стали цілими.
Її пост також опублікував офіційний обліковий запис SAG Awards.
Пост Леді Гаги репостять / Фото з інстаграму @tntdrama
Реакція шанувальників
- "Найкрасивіша всередині та ззовні";
- "Прекрасний ангел";
- "Ми тебе любимо";
- "Пишаюся тобою";
- "Ти – найкраща людина".
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