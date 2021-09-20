Час для оновленого тренду з минулого: мармуровий манікюр – хіт осені 2021

20 вересня 2021 , 22:32
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Джерело:

24 канал

Мармуровий манікюр періодично повертається в моду. Цієї осені він знову буде на піку популярності в оновлених варіантах. Провідні нейл-майстри переконані, що такий нейл-дизайн підійде як для повсякденного, так і для вечірнього образів. Не обмежуйтеся лише рожевими чи бежевими відтінками. Осінь – час для глибоких кольорів.

Ефектний мармуровий манікюр можна отримати у результаті змішування насичених лаків. Насамперед варто звернути увагу на всі відтінки зеленого, шоколадного, сірого, синього і червоного. Нагадаємо, що мармуровий дизайн має найбільш вдалий вигляд на мигдалевій та овальній формах нігтів.

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Якщо ви прихильниця експериментів, то спробуйте відтворити на своїх нігтях мармуровий френч або манікюр з додаванням гліттеру. Дівчата, яким до вподоби мінімалістичний стиль, можуть обмежитися мармуровим дизайном лише на 1 чи 2 нігтях.

У мармуровому нейл-дизайні цікаво те, що він є натхненним природою – імітація натурального каменю. Також кожен ніготь з таким малюнком є унікальним і неповторним. Для створення модного манікюру можна використовувати одразу декілька кольорів, а легку та цікаву технологію зможе повторити навіть новачок.

Як повторити мармуровий манікюр в домашніх умовах

  • Розріжте плівку на 2 смужки, добре зімніть.
  • Заздалегідь нанесіть на шкіру рук, зокрема пропрацюйте ділянку навколо нігтів, жирний крем або вазелін, який вбере в себе надлишки лаку.
  • Надайте нігтьовій пластині належного вигляду: підпиліть, приберіть кутикулу.
  • Нанесіть на нігті основу і дайте їй повністю висохнути.
  • Намалюйте нігті базовим кольором. Подбайте, аби лак ліг рівно і щільно: не просвічувався і не утворював нерівномірних смужок. Якщо відтінок світлий, можна покрити подвійним шаром основи. Зачекайте, аби лак добре висох.
  • На фольгу капніть лаки інших кольорів.
  • Зім'яту плівку притисніть до капель, а потім покладіть легенький штамп на фользі, щоб прибрати залишку лаку.
  • Наступний штам кладіть на ніготь.
  • Зачекайте, допоки лак висохне.
  • Отриманий малюнок зафіксуйте прозорим лаком.
  • Повторіть маніпуляцію зі всіма нігтями.

Також можна скористатися апельсиновою паличкою, аби повторити бажаний дизайн.

Ідеї для мармурового манікюру


Осінній манікюр / Фото з інстаграму @allure


Варіант у яскравих відтінках / Фото з інстаграму @heymichellelee


Модний колір для манікюру / Фото з інстаграму @beautyworksbyamy


Класичний мармуровий манікюр / Фото з інстаграму @lvivska_studio


Оригінальний френч / Фото з інстаграму @kasia_warmuz_instruktor


Нейл-дизайн у нейтральних відтінках / Фото з інстаграму @nasiba.nails.spb

Автор: Лідія Цюпера