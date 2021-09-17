Перехід від осені до зими є цікавим тим, що в манікюрі можна вдаватися до трендів обох сезонів. Перевагою нових нейл-тенденцій є оригінальність, яскраві фарби та нестандартні рішення.

Більше ідей: Модний осінній манікюр 2021: 5 найбільш трендових малюнків – фото, які надихають

Тренди осіннього і зимового манікюру

Кольорова гама

Кольори для манікюру в холодну пору року варто вибирати із дотриманням кількох правил. Насамперед неоновий і яскравий лак замініть універсальними спокійними відтінками. Вибирайте нейтральну кольорову гаму: бежевий, кофейний, шоколадний, болотний і теракотовий, а також темні відтінки в матовому і глянцевому виконанні – марсала, бордовий або мокрий асфальт. Щоб урізноманітнити нейл-дизайн, вдалим рішенням буде золотистий або сріблястий декор: фольга, втирка, сяйливі стрази, "павутинка" або слайдери.

Декор

Для манікюру на сезон осінь – зима 2021 – 2022 підійдуть прості малюнки, зображення і мазки в модних кольорах. Також популярними будуть текстури, які дозволяють поєднати на нігтях водночас мінімалістичний і трендовий дизайн у різних відтінках, а також – абстракція, щоб цікаво доповнити будь-який манікюр.

Звісно, актуальності не втрачають гілочки і листочки. Проте не варто перебільшувати, а потрібно дотримуватися легкого і ніжного стилю. Не менш оригінально і модно виглядатиме нейл-дизайн з тваринним принтом.

Трендові ідеї



Доповнюйте нейтральне покриття квітковим принтом або сухоцвітами / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Відтінок осіннього неба буде в тренді для манікюру / Фото з інстаграму @kineticsrussia



Ефект об'ємного дизайну – трендова прикраса нігтів / Фото з інстаграму @kineticsrussia



Манікюр у стилі "перепилина осінь" із використанням пастельних відтінків / Фото з інстаграму @kineticsrussia



Однотонний манікюр у стильному кольорі завжди буде актуальним / Фото з інстаграму @betina_goldstein