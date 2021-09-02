Б'юті-бренд Almay, який належить компанії Revlon, випускає косметику для людей з чутливою шкірою. Їхня продукція є чистою, гіпоалергенною та без аромату, тому Люсі Гейл пишається бути обличчям бренда. Для святкування 90 дня народження Almay акторка задмухнула свічки у вигляді відповідних цифр, продемонструвавши звабливий макіяж і трендовий нейл-дизайн.

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Люсі Гейл привітала Almay з 90-річчям

Зі своєю 24-мільйонною аудиторією в інстаграмі Люсі Гейл поділилася святковою світлиною, яку опублікувала в профілі, та кількома відео в тимчасових інстаграм-історіях. Колір бренда Almay є червоним, тому зірка прикрасила кекс свічками такого кольору і намалювала губи червоною помадою.

Макіяж Люсі є класичним і підійде кожній дівчині для будь-якого випадку: акцент на червоних губах, рівний тон шкіри, свіжий рожевий рум'янець на яблучках щік, туш на віях та акуратно зачесані брови. Б'юті-образ знаменитість доповнила легкими локонами на волоссі. Нагадаємо, що Люсі Гейл вже тривалий час не зраджує наймоднішій стрижці останніх років – боб-каре.

У нових публікаціях зірка "Милих ошуканок" похизувалася ще й модним манікюром. Нейл-арт виконаний у фіолетових відтінках, а кожен ніготь прикрашає інший малюнок: однотонне покриття, дизайн у вигляді шахової дошки, Інь-Ян.



Люсі Гейл вітає Almay / Фото з інстаграму акторки



Святкування 90-річчя Almay / Фото з інстаграму Люсі Гейл



Люсі Гейл зі звабливим макіяжем / Фото з інстаграму акторки

"З 90 днем народження, Almay, ти виглядаєш дивовижно, дівчинко! Дякую за багато років чистоти, безпечних продуктів. Мені подобається бути частиною цієї сім'ї і те, що ти відстоюєш любов", – написала в інстаграм-публікації Люсі Гейл.



Пост-привітання від Люсі Гейл / Фото з істаграму акторки

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