Червоні губи, smokey eyes, звабливі стрілки: найкращі макіяжі учасниць "Холостяк-11"

Головний холостяк країни 2021 зробив свій вибір на користь кохання. Його обраницею стала одна з учасниць романтичного реаліті-шоу "Холостяк-11" – Анна Богдан. На фіналі проєкту красуня продемонструвала модний і красивий б'юті-образ. Інші дівчата на попередніх церемоніях вручення троянд також неодноразово вражали своїми ефектними макіяжами і зачісками. Можливо, ви надихнетеся їхніми прикладами.
Марія Самхарадзе – головна художниця по гриму вже кількох сезонів проєкту "Холостяк". Візажистка кожного випуску дивувала глядачів неповторними макіяжами учасниць: спокусливі червоні або нюдові губи, сексуальний сяйливий відтінок шкіри, виразний мейк-ап очей. Тому ми підготували для вас добірку найкращих макіяжів дівчат, які у цьому році боролися за серце холостяка.
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Ідеї для макіяжу від учасниць проєкту "Холостяк-11"
Ефектний блискучий макіяж Юлі "Зайки" з подвійною стрілкою на нижніх повіках
Макіяж у стилі "вамп" від Розалі
Виразний погляд і нейтральний макіяж губ емоційної Джессіки
Ніжний б'юті-образ для тендітної Лізи Крутікової
Модний макіяж у пурпурових відтінках на прикладі Анни Богдан
Даша Ставнича і її блискучий та чорний smokey eyes у поєднанні зі стильно зачесаними бровами
Спокусливі ідеальні стрілки та рум'янці Юлії Луковської
Монохромний макіяж Розалі для церемонії троянд
Ідея для вечірнього мейк-апу від Джессіки
Фінальний макіяж Анни Богдан, який поєднав у собі жіночність, б'юті-тенденції, ніжність і сексуальність