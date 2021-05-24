Червоні губи, smokey eyes, звабливі стрілки: найкращі макіяжі учасниць "Холостяк-11"

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Головний холостяк країни 2021 зробив свій вибір на користь кохання. Його обраницею стала одна з учасниць романтичного реаліті-шоу "Холостяк-11" – Анна Богдан. На фіналі проєкту красуня продемонструвала модний і красивий б'юті-образ. Інші дівчата на попередніх церемоніях вручення троянд також неодноразово вражали своїми ефектними макіяжами і зачісками. Можливо, ви надихнетеся їхніми прикладами.