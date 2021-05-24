Красные губы, smokey eyes, соблазнительные стрелки: лучшие макияжи участниц "Холостяк-11"

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Главный холостяк страны 2021 сделал свой выбор в пользу любви. Его избранницей стала одна из участниц романтического реалити-шоу "Холостяк-11" – Анна Богдан. В финале проекта красавица продемонстрировала модный и красивый бьюти-образ. Другие девушки на предыдущих церемониях вручения роз также неоднократно поражали своими эффектными макияжами и прическами. Возможно, вы вдохновитесь их примерами.