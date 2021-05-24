Красные губы, smokey eyes, соблазнительные стрелки: лучшие макияжи участниц "Холостяк-11"

Главный холостяк страны 2021 сделал свой выбор в пользу любви. Его избранницей стала одна из участниц романтического реалити-шоу "Холостяк-11" – Анна Богдан. В финале проекта красавица продемонстрировала модный и красивый бьюти-образ. Другие девушки на предыдущих церемониях вручения роз также неоднократно поражали своими эффектными макияжами и прическами. Возможно, вы вдохновитесь их примерами.
Мария Самхарадзе – главная художница по гриму уже нескольких сезонов проекта "Холостяк". Визажистка каждого выпуска удивляла зрителей неповторимыми макияжами участниц: соблазнительные красные или нюдовые губы, сексуальный сияющий оттенок кожи, выразительный мейк-ап глаз. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших макияжей девушек, которые в этом году боролись за сердце холостяка.
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Идеи для макияжа от участниц проекта "Холостяк-11"
Эффектный блестящий макияж Юли "Зайки" с двойной стрелкой на нижних веках
Макияж в стиле "вамп" от Розали
Выразительный взгляд и нейтральный макияж губ эмоциональной Джессики
Нежный бьюти-образ для хрупкой Лизы Крутиковой
Модный макияж в пурпурных оттенках на примере Анны Богдан
Даша Ставнича и ее блестящий и черный smokey eyes в сочетании со стильно зачесанными бровями
Соблазнительные идеальные стрелки и румянцы Юлии Луковской
Монохромный макияж Розали для церемонии роз
Идея для вечернего мейк-апа от Джессики
Финальный макияж Анны Богдан, соединивший в себе женственность, бьюти-тенденции, нежность и сексуальность