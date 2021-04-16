Чому лущиться шкіра на обличчі: 3 очевидних причини

Одна з найбільш неприємних речей, яка може трапитись зі шкірою як чоловіка, так і жінки – це лущення шкіри. Найчастіше таке трапляється через нестачу зволоження шкіри та зневоднення, але які ще фактори впливають на появу лущення – читайте далі.

Чому лущиться шкіра

Загалом лущення шкіри відбувається через руйнування природного захисного ліпідного шару клітин, які втрачають вологу. Якщо ви рідко зволожуєте шкіру, відповідно, відбувається зниження натурального зволожуючого фактору, що складається з молекул та інших компонентів міжклітинної рідини. А саме вони відповідають за зволоження і збереження вологи в шкірі.

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Причин виникнення лущення може бути безліч, але їх можна узагальнити у 3 пункти, нехтування кожного з яких призводить до проблем зі шкірою.

Споживання малої кількості рідини

Пам'ятайте, що пити щонайменше 1,5 літри води вдень необхідно не лише через покращення травлення, зменшення головного болю та інших причин, а й для здорового вигляду вашої шкіри. Якщо вам одразу важко пити такий об'єм чистої рідини, щодня збільшуйте "дозування" на одну склянку. Згодом це перетвориться у корисну звичку і ваша шкіра обличчя зазнає чудових змін.



Споживайте чистої рідини не менше 1,5 літри щодня / Фото Pexels

Неправильний догляд за шкірою

Чимало блогерів та рекламодаців пропонують велику кількість засобів для очищення обличчя – від скрабів до різних косметологічних послуг для омолодження. Але часто саме скраби та пілінги травмують шкіру, роблять її ще сухішою та зневодненою. Рекомендуємо застосовувати зі засоби вкрай рідко і лише за рекомендаціями вашого косметолога.

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Багато "біди" може наробити і тонер для обличчя. Його використовують між очищенням шкіри та використанням крему або сироватки. Але таким чином тонер "замикає" вологу в шкірі, що негативно впливає на ваше обличчя.

Не забувайте про нічний догляд. Після зняття макіяжу або ж просто чергових ванних процедуром не забувайте на ніч зволожувати обличчя кремом. Бажано, щоб це був звичайний зволожуючий крем або ж нічний крем, але ні в якому разі не денний, оскільки у них різні функції і їх краще не замінювати один одним.

Харчування та вітаміни

Інколи, причини появи лущення "лежать" на поверхні. Навіть при хорошому косметологічному догляді та споживанні рідини ваш організм все ще потребує необхідних йому компонентів та вітамінів. Лущення часто вказує на авітаміноз або дефіцит важливих речовин в організмі, тому зверніться до лікаря і здайте необхідні аналізи, які покажуть, яких саме елементів не вистачає вашому організму.



Вітаміни необхідні вашому організму / Фото Pexels