Доглядаючи за тілом, часто ми особливу увагу приділяємо саме шкірі. Важливі не лише засоби, якими ми вмиваємося, але й вода, яку використовуємо. Косметолог зазначила, що під час приймання гарячого душу шкіра людини поглинає втричі більше хлору, ніж під час пиття не фільтрованої водопровідної води.

Отож, якість води для вмивання значно впливає на стан нашої шкіри. Адже вона поглинає воду не гірше, ніж губка.

Цікаво Патчі під очі: як вибирати і правильно використовувати

Косметолог у дописі пригадала наукове дослідження, у якому мовилося про те, що водопровідна вода може бути пов'язана з підвищенням ризику атопічного дерматиту у малюків.

А ось у дорослих така вода може бути причиною зневоднення шкіри. Звісно, що у різних місцях якість води відрізняється, проте в більшості країн світу у водопровідній воді містяться хлор та інші мікроелементи, що можуть бути небезпечними для шкіри людини.

Якою водою потрібно вмиватися

Якщо ви помічаєте, що якість водопровідної води негативно впливає на стан шкіри, то варто замінити її на дистильовану воду зворотного осмосу. Зазвичай, таку воду можна отримати за допомогою очищення спеціальними фільтрами. Якщо такої можливості немає, то підійде звичайна дистильована вода. У будь-якому випадку вона буде кращою, ніж водопровідна.