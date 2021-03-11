Чому маски для волосся не працюють: топ-5 помилок у використанні

20:59

Маски для волосся призначені для його зволоження, живлення, зміцнення, а також володіють іншими корисними властивостями. Проте ви можете не помічати результату навіть від найдорожчої маски, якщо допускаєтеся вагомих помилок під час її використання. Тому про них варто дізнатися, аби мати красиві локони.