Укорочене боб-каре – трендова стрижки сезону весна-літо 2021. Класичний боб надалі залишається популярним, але актуальність його укороченого різновиду слугує чудовою нагодою для жінок постійно експериментувати зі своїм волоссям та стильно оновити імідж.

Hair-стилісти переконані, що вкорочений боб не вимагає особливого догляду, але від цього не втрачає свого ефектного вигляду. Проте певні особливості у цієї стрижки таки є.

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Укорочений боб — головна зачіска сезону весна-літо 2021

Укорочений варіант боб-каре підійде для тих, хто вже встиг спробувати класичну версію зачіски і хоче ще коротшого волосся. Люк Гершесон, співзасновник Hershesons, зазначає: "Довжина – головна відмітна ознака little bob. Він підкреслює лінію підборіддя, а сам водночас має мініатюрний і ненудний вигляд". Завдяки укороченому бобу можна позбутися від зайвої довжини локонів, але зберегти жіночність та кокетство у своєму стилі. Зокрема, little bob вважають ідеальною стрижкою для теплої пори року.

Люк Гершесон також застерігає, що вкорочене боб-каре не личить усім типам обличчя, тому перед стрижкою варто проконсультуватися з hair-експертом. Також Люк зазначає, що little bob сподобається кучерявим дівчатам. На створення такої стрижки можуть надихнути вінтажні знімки з 1990-х актриси Вайнони Райдер та світлини в інстаграмі моделі Тейлор Лашае, яку підписники через модну зачіску часто порівнюють з Амелі.

Доглядати за цією зачіскою абсолютно не складно. Вона не потребує ідеальних ліній, навпаки, природна текстура й недосконала укладка роблять її такою спокусливою,

– додає Люк Гершесон.

Також експерт рекомендує для укладки неслухняного волосся висушувати його феном і використовувати водний спрей чи аерозоль, якщо є така потреба. Ефективніше приборкати надміру пухнасті або виткі кучері можна за допомогою крему для укладання волосся. Перевагою короткого бобу є те, що він повинен мати природний і не зовсім досконалий вигляд. Після такої стрижки пасма відростатимуть рівномірно, утворюючи не менш привабливу зачіску.