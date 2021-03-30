Декоративна косметика псує шкіру: правда чи міф

В індустрії краси побутує чимало різних міфів. Проте деякі сумнівні факти варто вивчати детальніше. Можете почати із того, що дізнаєтеся, чи справді декоративна косметика може зіпсувати загальний стан шкіри, спровокувати висипання і закупорити пори.

Багато людей думають, що відмова від макіяжу допоможе їхній шкірі бути здоровою. Тому варто знати міф це чи правда.

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Чи псує декоративна косметика шкіру

Те, що косметика негативно впливає на стан шкіри може здатися логічним на перший погляд: тон і основа під макіяж заважають дермі "дихати", що може спровокувати появу висипання. Проте косметологи переконані, що якісні засоби не закупорюють пори, чим дозволяють шкірним тканинам нормально функціонувати. Зокрема, деякі косметичні продукти захищають шкіру від забруднення, які можуть з'являтися на обличчі протягом дня.

Знати, що через помаду губи не втратять природного кольору, а від туші вії не випадуть – мало. Слід також пам'ятати, що цього не трапиться, якщо ви використовуватимете декоративну косметику із корисними інгредієнтами у складі. У протилежному випадку можна отримати подразнення шкіри, лущення та багато інших негативних наслідків.

Висипання на шкірі можуть з'являтися через косметику. Проте зазвичай причиною є алергічна реакція на окремі компоненти, які містять засоби для створення макіяжу. Важливо й те, що потрібно завжди уважно стежити за терміном придатності усіх косметичних продуктів. Наприклад, якщо після відкривання туш можна зберігати не більше 3 місяців, то після цього замініть її новою.

Аби косметика не нашкодила шкірі, необхідно змивати її перед сном. Незважаючи на те, коли ви приходите додому і в якому стані, робити демакіяж важливо. Адже за ніч мейк-ап не лише залишиться на подушці, але закупорить пори, зіпсує вії, які матимуть неприродний вигляд і заломлюватимуться під час сну, спровокує подразнення очей.

Загалом декоративна косметика не повинна погіршувати стан шкіри. Зазвичай це роблять неякісні засоби, неправильне та неналежне ставлення до їхнього вибору, нехтування елементарними правилами гігієни. Якщо не повторювати перелічені помилки, то макіяж не зможе спричинити подразнення чи висипання на обличчі. До того ж, якщо дотримуватися правильного харчування і здорового способу життя, то шкіра буде красивою і матиме природне сяйво як з мейк-апом, так і без нього.