Для тих, кому не підходить total blond: 5 модних фарбувань у світлих відтінках

Чимало брюнеток і рудоволосих красунь прагнуть спробувати себе у ролі білявки. Проте на "тотал блонд" не усім легко наважитися. Вам у нагоді стануть 5 модних варіантів для фарбування волосся у світлих відтінках, які передбачають менш кардинальні зміни іміджу.

Світлі тони також не підходять всім типам зовнішності. У таких випадках можна обійтися без монохромного "блонду".

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5 фарбувань волосся, якщо вам не підходить total blond

Шатуш

Суть французької техніки фарбування полягає у плавному переході від темних відтінків до більш світлих. Таким чином можна отримати ефект вигорілих на сонці пасм. Не варто плутати шатуш із балаяжем. Адже перша техніка передбачає більш хаотичне і розсіяне фарбування, а також ідеально підходить для русявих і шатенок.



Модне фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Каліфорнійське мелірування

Мелірування є одним із найбільш традиційних способів частково пофарбувати волосся. Проте класичне мелірування, яке нагадує контрастний зебровий принт, більше не в тренді. Натомість варто спробувати каліфорнійське мелірування, при якому завдяки 3 – 5 схожим відтінкам на шевелюрі створюють плавні і м'які переходи.



Модне фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Затемнені корені

Якщо ви не впевнені, що total blond – це ваша історія, то чудовою альтернативою стане фарбування dim out зі затемненими коренями. Вони мають вигляд відрослих натуральним чином та створюють більш природний і доречно-недбалий ефект.



Модне фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Бебілайтс

Фарбування найкраще підійде власницям русявого і світло-каштанового волосся. При "бебілайтс" колорист повинен працювати лише з верхнім шаром пасм. Завдяки цьому техніку вважають найбільш щадною.



Модне фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Фарбування 3D

Даний тип фарбування допомагає візуально додати волоссю об’єму і створити неймовірну гру кольору в пасмах. Зазвичай колористи вибирають для цього 3 відтінки, з яких 1 основний і 2 додаткових. Правильним результатом є: "об’ємне" фарбування, текстурний вигляд, плавні переходи і бажані світлі локони.



Модне фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage