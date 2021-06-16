Щоб мати привабливу зовнішність, про неї слід ретельно дбати. Навіть збереження природної краси вимагає зусиль. Тому покращити натуральний колір волосся і мати неймовірно стильний вигляд можна за допомогою модного nude-фарбування.

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Фарбування nude: наймодніша ідея для літа 2021

Повернення натуральності в моду поклало початок новому тренду. Тепер у салонах краси жінки хочуть пофарбувати волосся тон в тон або фарбування nude, як його називають голлівудські hair-стилісти. Вони зазначають, що відтворити природний відтінок шевелюри набагато складніше, ніж зробити мідний, платиновий "блонд" або балаяж.

Nude-фарбування потрібно виконувати з ювелірною точністю у змішуванні барвників, а інколи для цього може знадобитися декілька записів до колориста. У результаті ви отримуєте максимально близький до свого натурального колір локонів, який згодом можна просто підтримувати за допомогою домашнього догляду і періодично тонувати. При цьому вдається зберегти волосся в гарному стані.

Nude підійде власницям світлих і темних пасм. Головне завдання такого фарбування – підкреслити те, що вам подарувала природа, уникаючи переходів у надто теплий і холодний тони. Надихнутися на б'юті-процедуру варто зірковими прикладами.

Приклади nude-фарбування волосся