Для здоров'я і чистоти тіла: 6 детокс-правил на кожен день

Аби зберегти тіло і розум чистими та здоровими, їм потрібно влаштовувати детокс. Якщо щодня виконувати декілька простих кроків для очищення організму, то йому не знадобляться складні процедури чи операції з метою виведення токсин у майбутньому.
Стимулюючи і нормалізуючи роботу печінки, видільної системи і кишечника, можна завжди мати красиве і здорове тіло. Воно здатне самостійно нейтралізовувати, трансформувати, зв'язувати і виводити токсини, харчові добавки, пестициди, ліки і навіть гормони. Проте ви також можете посприяти чистоті тіла.
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Детокс-правила для здорового і чистого тіла
- Починайте кожен свій ранок зі склянки теплої води зі соком лимона. Таким чином рідина промиє і активізує органи, а кислотність соку м'яко симулюватиме роботу печінки та жовчного міхура. Протягом дня також потрібно випивати декілька склянок чистої води.
- Зранку приймайте контрастний душ. Процедура допоможе включити лімфатичну систему, яка має важливе значення для обміну речовин і очищення клітин та тканин організму. Достатньо просто чергувати гарячу (2 хвилини) і холодну воду (30 секунд).
- Вживайте менше токсин протягом дня. Наприклад, можна вдома чи в офісі не пити води з пластикових пляшок, які містять у своєму складі BPA (бісфенол А). Саме ця речовина змушує печінку дорослої людини працювати втричі швидше, а дитини – на знос. Альтернативою може слугувати фільтрована вода або скляні баночки для зберігання. Також слід ретельно вивчати склад своєї декоративної косметики, шампунів, сонцезахисних засобів, щоб вони не містили токсичної хімії, як і харчові добавки.
- Частіше пітнійте, аби токсини з організму швидко виводилися. Для цього слід займатися спортом, влаштувати коротку пробіжку перед обідом чи плавати в басейні. Потовиділення найбільше стимулюють кардіонавантаження.
- Їжте більше хрестоцвітих. Представниками цього сімейства овочів є капуста броколі, цвітна капуста, брюсельська, листкова капуста і зелень, кольрабі. Продукти збагатять печінку необхідними ензимами і ферментами, які допомагають у боротьбі з токсинами. Адже цей орган відповідає за "фільтрування" того, що потрапляє у кров.
- Розслабтеся. Важливо виділяти час для того, щоб побути наодинці зі собою і своїми думками. Цей час варто проводити на свіжому повітрі чи за улюбленим заняттям.