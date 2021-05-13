Відновити шкіру на обличчі після усіх висипань, висвітлити плями не так просто, але можливо. Вам знадобиться терпіння, час і правильні доглядові процедури.

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Як прибрати сліди від прищів в домашніх умовах

Регулярно очищуйте, тонізуйте і зволожуйте шкіру обличчя. Після лікування акне доглядати за обличчям потрібно правильно. Не забувайте про 3 етапи вечірньої б’юті-рутини: очищення, тонізація і зволоження. Також важливо користуватися засобами з приміткою "для проблемної шкіри". Перевіряйте їх на вміст спирту, якого у складі не повинно бути. Такі процедури допоможуть побачити покращення стану шкіри вже через декілька тижнів.

Після лікування акне доглядати за обличчям потрібно правильно. Не забувайте про 3 етапи вечірньої б’юті-рутини: очищення, тонізація і зволоження. Також важливо користуватися засобами з приміткою "для проблемної шкіри". Перевіряйте їх на вміст спирту, якого у складі не повинно бути. Такі процедури допоможуть побачити покращення стану шкіри вже через декілька тижнів. Не використовуйте косметику з агресивним складом. Період боротьби із постакне пройде швидше, якщо ви на певний час відмовитеся від "агресивної" декоративної косметики. Натомість вибирайте спеціальні лікувальні косметичні засоби з комплексним підходом, які призначені для шкіри обличчя з постакне.

Період боротьби із постакне пройде швидше, якщо ви на певний час відмовитеся від "агресивної" декоративної косметики. Натомість вибирайте спеціальні лікувальні косметичні засоби з комплексним підходом, які призначені для шкіри обличчя з постакне. Вживайте продукти з вітаміном E. Корисні компоненти в організмі допоможуть шкірі швидше регенеруватися. Вітамін E є особливим. Його ще називають "вітаміном краси". Шукайте цей вітамін в таких продуктах: зелені овочі, мигдаль, листя салату, фісташки, квасоля, ягоди і яблука, рослинна олія.

Робіть пілінги для обличчя. Щоб рубці на шкірі ефективніше загоювалися, спробуйте використовувати спеціальні лікувальні пілінги, які призначені для відлущування відмерлих лусочок шкіри. Звертайте увагу на легкі фруктові та молочні кислоти, а також наявність бета-глюкану в складі продуктів, який захищає дерму в теплі пори року.

Щоб рубці на шкірі ефективніше загоювалися, спробуйте використовувати спеціальні лікувальні пілінги, які призначені для відлущування відмерлих лусочок шкіри. Звертайте увагу на легкі фруктові та молочні кислоти, а також наявність бета-глюкану в складі продуктів, який захищає дерму в теплі пори року. Наносіть на обличчя маски, приготовані в домашніх умовах. Косметологи радять робити спеціальні маски не частіше 2 – 3 разів на тиждень, щоб висвітлити шкіру і позбавити її від ознак постакне.

Маска для відбілювання плям після прищів

Для приготування суміші змішайте 1 яєчний білок з 2 чайними ложками соку лимона. Маску потрібно наносити точково або тонким шаром розподіліть її по всьому обличчю, а через 15 хвилин змийте прохолодною водою.

Маска для боротьби з постакне

По 4 – 5 крапель у рівних пропорціях поєднайте ефірну олію лаванди і неролі. Рідину використовуйте для точкового нанесення на проблемні ділянки шкіри обличчя 1 – 2 рази на день.

Маска проти рубців на обличчі

1 чайну ложку меду змішайте з 1 чайною ложкою кориці. Отриману масу нанесіть на проблемні ділянки обличчя. Через 20 – 25 приберіть залишки за допомогою води. Косметологи переконані, що таку маску потрібно робити через день.