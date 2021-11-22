Додаємо барв: 7 модних ідей різнокольорового манікюру
Джерело:Cosmopolitan
Мода на райдужний манікюр повернулася у 2021 році. Проте холодні пори року не є причиною відмовлятися від тренду. Тепер варто більш відповідально підходити до вибору кольорових поєднань.
Вибирати колір для манікюру в цьому році стало значно простіше. Але не варто хаотично фарбувати кожен ніготь в інший відтінок. Натомість зіркові нейл-майстри пропонують декілька стильних кольорових поєднань.
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Аби не помилитися, віддавайте перевагу максимально схожим один до одного відтінкам, які відрізняються лише на декілька тонів. Наприклад, чимало майстрів манікюру обожнюють відтворювати на нігтях своїх клієнтів дизайн у різних відтінках нюду – молочному, персиковому, кофейному, шоколадному.
Також манікюристи не забувають про гру на контрастах із різними незвичними поєднаннями. Надихайтеся 7 наймоднішими ідеями різнокольорового нейл-дизайну з вдалими міксами кольорів.
7 стильних ідей різнокольорового манікюру
Кольори природи – ідеальні для манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Морські хвилі на нігтях / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Нюдове поєднання завжди доречно / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Кольори смачної жувальної гумки / Фото з інстаграму @charsgelnails_
Яскравий вибух кольорів / Фото з інстаграму @nails_of_la
Звабливий шоколадний манікюр / Фото з інстаграму @amyle.nails
Нейл-дизайн зі грою контрастів / Фото з інстаграму @betina_goldstein