Тренди манікюру можуть змінюватися протягом сезону. Проте вони будуть своєрідним додатком або оновленою версією базових тенденцій, з яким варто ознайомитися якомога швидше.

До теми Зимовий настрій: 10 неймовірних ідей манікюру з білим лаком для різної довжини нігтів

7 головних трендів манікюру, про які ви повинні знати

Святкові мотиви

Вже в грудні на заміну року Металічного Бика прийде інший. Тому в перший місяць зими ще слід використати останній шанс і додати в манікюр металічні елементи. Провідні нейл-майстри зазначають, що найбільш переможним є поєднання білого лаку зі святковим сріблом. Також перед Новим роком доречно прикрашати нігті золотом і зимовим декором.



Стильний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @thehotblend

Темні відтінки

Взимку 2021 – 2022 лідерами будуть темні і глибокі кольори: від сапфірово-синього до темно-сливового. Насиченість тонів дозволяє їм завжди мати магнетичний вигляд. Такому покриттю навіть не потрібен додатковий декор.



Модні кольори для зимового манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Натуральність

Мінімалістичний стиль і натуральність в манікюрі – це не новий тренд. Проте варто нагадати, що максимальна природність встигла стати новим стилем життя. Тому в зимовому сезоні сміливо робіть манікюр без покриття або з прозорим лаком та натуральними відтінками – бежевим, персиковим, молочним.



Стримані відтінки завжди доречні / Фото з інстаграму @buffcs

Абстрактний дизайн

Нігті – чудовий простір для того, щоб продемонструвати свою фантазію і креативність. Перевагою абстрактного нейл-дизайну є те, що тут не існує жодних правил та обмежень. Замість плану, симетрії, конкретної ідеї вибирайте або впорядковано промальовані ділянки, або абсолютно хаотичні візерунки.



Цікавий нейл-дизайн / Фото з інстаграму @heluviee​

Френч

Французький манікюр повернув собі популярність у цьому році та не планує втрачати актуальності в наступному сезоні. Якщо кольоровим френчем більше нікого не здивуєш, то манікюристи пропонують міксувати його з іншими стилями, асиметрією, декорацією блискучими частинками й незвичними малюнками.



Оригінальне рішення / Фото з інстаграму @thehotblend

Червоний акцент

Вічним трендом у манікюрі також є пристрасний червоний колір. Взимку 2021 – 2022 насичений манікюр залишається в моді. Якщо ви не прагнете отримати надто яскравий результат, то однотонне покриття краще вибирати для коротких нігтів. А власницям довгих нігтів підійде дизайн у стилі френч або негативний простір. За допомогою таких "повітряних" ділянок можна врівноважити враження.



Пристрасний манікюр / Фото з інстаграму @heluviee​

Мінімалізм

Особливої уваги заслуговує мегапопулярний мінімалістичний нейл-дизайн. Варіант манікюру підійде для тих, кому здається надто нудним "голе" покриття. Робіть ставку на маленькі малюнки та акцентні елементи. Не менш красивий і естетичний вигляд матимуть акуратні блискучі частинки на чистому тлі.



Трендовий манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein