Догляд за губами: прості поради

19:34

Доглянуті губи – це показник того, що жінка турбується про свій зовнішній вигляд і ніколи не дозволить собі виглядати неохайно. Шкірочка на губах є тонкою. Вона вимагає особливої уваги, щоб залишатися в хорошому та привабливому стані.