Догляд за губами: прості поради
8 липня 2021 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:Shape
Доглянуті губи – це показник того, що жінка турбується про свій зовнішній вигляд і ніколи не дозволить собі виглядати неохайно. Шкірочка на губах є тонкою. Вона вимагає особливої уваги, щоб залишатися в хорошому та привабливому стані.
Кожна форма і колір губ по-своєму особливі. Спільне у них те, що всі губи дуже вразливі до впливу зовнішніх факторів. Також вони швидко зневоднюються. Тому існують універсальні правила догляду для губ. Якщо не хочете зустрітися із трісканням та лущенням губної шкіри, то дотримуйтеся простих порад.
Вам буде цікаво: Пухкі, об'ємні та звабливі: 5 відтінків помад, які візуально збільшують губи
Як доглядати за губами?
- Нехай завжди з вами буде пляшка води, куди б ви не йшли. Щодня потрібно випивати мінімум 9 склянок води. Підтримування водного балансу в організмі допоможе не тільки зберегти губи від сухості, а й запобігти зневодненню всього тіла.
- Позбудьтеся звички облизувати губи. "Облизування губ пошкоджує захисний бар’єр, який береже їх від пересушення",– говорить Роберт Броделл, доктор медичних наук, дерматолог із Воррена, Огайо. У слині є травні ферменти, які здатні зруйнувати цей бар’єр.
- Вибирайте правильний бальзам. В хорошому бальзамі повинні міститись зволожувальні компоненти. Це можуть бути: бджолиний віск, олія ши, кокова, мигдальна або олія жожоба, вітамін Е. Не забувайте ще про такий продукт, яким наші бабусі користувалися. А саме: вазелін. Якщо у вас дуже чутливі губи, то можна інколи застосовувати бальзами, виготовлені на основі камфори. Але будьте обережними, бо надмірне використання цієї речовини здатне викликати подразнення.
Як мати красиві губи / Фото Pexels
- Придбайте зволожувач повітря. Правильний рівень вологи у вашому домі також відіграє важливу роль. Якщо ви помічаєте, що у вас сухе повітря в кімнаті, то негайно вживайте заходів. Хорошою альтернативного дорогого зволожувача повітря може бути посудина із водою. Поставте її біля батареї, щоб вода випаровувалась.
- Скрабуйте за необхідності. Не варто зловживати скрабування губ. Ця процедура видалятиме відмерлу шкірочку. Але, якщо ви маєте чутливі чи дуже потріскані губи, то робіть її значно рідше.
- Захищайте від сонця. Губи також піддаються впливу ультрафіолетових променів, які їх пересушують. Тому користуйтеся бальзамом із SPF або нанесіть на губи тоненьким шаром сонцезахисний крем для обличчя.
- Мінімум матового. Матові помади для губ не містять жодних зволожувальних речовин. Якщо часто та на довго наносити такі засоби, то вони дуже висушать шкіру губ. Чергуйте їх із глянцевими помадами або перед використанням матової наносіть трішки бальзаму для губ.