Уход за губами: простые советы

19:34

Ухоженные губы – это показатель того, что женщина заботится о своем внешнем виде и никогда не позволит себе выглядеть неряшливо. Кожица на губах очень тонкая. Она требует особого внимания, чтобы оставаться в хорошем и привлекательном состоянии.