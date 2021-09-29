Doja Cat презентувала свою першу велику б'юті-колекцію – ефектні фото з реперкою

Американська реперка, авторка пісень і продюсерка, 25-річна Doja Cat представила свою першу лінійку б'юті-засобів для створення макіяжу. З цієї нагоди зірка також підготувала яскраву рекламну кампанію та вразила шанувальників ефектними фото.

Doja Cat створила б'юті-лінійку у співпраці з косметичним брендом BH Cosmetics, заснованим у Лос-Анджелесі. Випуск колекції косметики співачка анонсувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 15 мільйонів підписників.

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Doja Cat презентувала колекцію для макіяжу

Успішна реперка Doja Cat вперше в історії своєї кар'єри створила лінійку косметики і б'юті-інструментів. У прес-релізі артистка зазначила: "Ця співпраця для мене є таким визначним моментом. Я виросла на малюванні в школі і завжди мала художнє око, природно, що експерименти з макіяжем були величезною частиною мого життя у підлітковому віці".

Щодо партнерства Doja Cat додала: "Одна з перших палеток тіней, яку я коли-небудь купувала була від BH Cosmetics, і я з гордістю випускаю цю колекцію разом з ними".

Doja Cat і BH Cosmetics надихалися яскравою індивідуальністю, екстравагантним вбранням і креативним макіяжем реперки, а тепер можуть похвалитися яскравими кольорами б'юті-продуктів і металевим пакованням. Палетка тіней MEGA включає 36 холодних тонів, нюдові та барвисті відтінки у матовому і блискучому виконанні.

До колекції також увійшли підводка для очей GODDESS Calligraphy Eyeliner та рум'яна у 3 відтінках FLORA Blush Trio, щоб забезпечити ефект рожевий сяйливих щік. Блиск PRISM Loose Powder Highlighter представлений у 3 відтінках: "рожеве золото", "шампанське", бронза". Його можна наносити на "яблучка щік", повіки або на тіло. Лінійку американської реперки також складають блиски для губ, пудра, туш, пензлі для створення макіяжу.

Придбати косметику Doja Cat & BH Cosmetics можна на офіційному сайті бренда. Ціни на засоби варіюються від 9 до 36 доларів.

Реакція шанувальників