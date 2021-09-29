Doja Cat презентовала свою первую большую бьюти-коллекцию – эффектные фото с реперкой

Американская реперка, автор песен и продюсер, 25-летняя Doja Cat представила свою первую линейку бьюти-средств для создания макияжа. По этому случаю звезда также подготовила яркую рекламную кампанию и поразила поклонников эффектными фото.

Doja Cat создала бьюти-линейку в сотрудничестве с косметическим брендом BH Cosmetics, основанным в Лос-Анджелесе. Выпуск коллекции косметики певица анонсировала на своей инстаграм-странице, где у нее почти 15 миллионов подписчиков.

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Doja Cat презентовала коллекцию для макияжа

Успешная реперка Doja Cat впервые в истории своей карьеры создала линейку косметики и бьюти-инструментов. В пресс-релизе артистка отметила: "Это сотрудничество для меня является таким выдающимся моментом. Я выросла на рисовании в школе и всегда имела художественный глаз, естественно, что эксперименты с макияжем были огромной частью моей жизни в подростковом возрасте".

Относительно партнерства Doja Cat добавила: "Одна из первых палеток теней, которую я когда-либо покупала была от BH Cosmetics, и я с гордостью выпускаю эту коллекцию вместе с ними".

Doja Cat и BH Cosmetics вдохновлялись яркой индивидуальностью, экстравагантным нарядом и креативным макияжем реперки, а теперь могут похвастаться яркими цветами бьюти-продуктов и металлической паковкой. Палетка теней MEGA включает 36 холодных тонов, нюдовые и красочные оттенки в матовом и блестящем исполнении.

В коллекцию также вошли подводка для глаз GODDESS Calligraphy Eyeliner и румяна в 3 оттенках FLORA Blush Trio, чтобы обеспечить эффект розовый сияющих щек. Блеск PRISM Loose Powder Highlighter представлен в 3 оттенках: "розовое золото", "шампанское", "бронза". Его можно наносить на "яблочки щек", веки или на тело. Линейку американской реперки также составляют блески для губ, пудра, тушь, кисти для создания макияжа.

Купить косметику Doja Cat & BH Cosmetics можно на официальном сайте бренда. Цены на средства варьируются от 9 до 36 долларов.

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