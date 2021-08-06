Дженніфер Лопес показала, як додає шкірі сяяння: відео

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес багато часу приділяє догляду за собою. Вона користується власною косметикою та продукцією інших брендів. Особливу увагу звертає на хайлайтери, які додають шкірі сяяння.

Джей Ло є прикладом для багатьох жінок, адже в 52-річному віці їй вдається чудово виглядати. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 169 мільйонів користувачів мережі, зірка інколи ділиться beauty-секретами.

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У короткому ролику, який днями поширила Джей Ло, вона показала один з етапів ранкового догляду за обличчям. Знаменитість зняла відео у ванній кімнаті, де зазвичай проводить всі доглядові процедури. Після вмивання, тонізації та зволоження обличчя Дженніфер робить фірмовий макіяж.

На відео видно, що вона вирівняла тон обличчя, очі виділила з допомогою темних коричневих тіней і чорного олівця, а на губи нанесла світлу матову помаду нюдового кольору.

Хайлайтери Дженніфер Лопес

Основну увагу приділила хайлайтерам, які додали її макіяжу сяяння. Співачка використала продукти трьох відтінків, щоб підкреслити всі зони обличчя:

найтемніший нанесла на кутики носа, вилиці, лоб, шию та контури;

нанесла на кутики носа, вилиці, лоб, шию та контури; світлішим підкреслила ніс, повіки й над вилицями;

підкреслила ніс, повіки й над вилицями; найсвітліший хайлайтер використала, щоб надати сяяння підборіддю та під бровами.

Зазначимо, усі продукти Джей Ло наносила на обличчя руками. Оскільки вони в рідкій консистенції, то саме так найзручніше робити. Хайлайтери додали макіяжу яскравості, а обличчю – свіжості.