Більшість користувачів інстаграму звикли бачити зірок з ідеальною шкірою та фігурою, втім, сучасні тренди диктують інші правила моди, і Селена впевнено крокує вперед поряд з ними. На новій фотокартці в інстаграмі вона показала вечірній макіяж зі стрілками, не вирівнюючи при цьому текстуру шкіри у фоторедакторі.
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Справжня краса
На Селені були косметичні продукти її власного бренду Rare Beauty, а візажистом стала Melissa Murdick. Ймовірно, зірка прямувала на якусь подію або ж на фотосесію, оскільки волосся Селени було зібране вверх у пучок, а обличчя сяяло рожевими відтінками. Замість сукні на ній можна побачити зручне сіре худі.
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Реакція мережі
Незважаючи на те, що знімок вийшов доволі буденним, його оцінили 8,6 мільйона користувачів. Навіть відверті фото з реклам Селени останнім часом набирали не більше 8,1 мільйона вподобань. Це ще раз підтверджує, що прихильникам подобається, як Селена демонструє справжню красу, а не приховану "за фільтрами":
- "Нарешті знаменитість демонструє природну текстуру шкіри без фільтрів";
- "Зірка насправді тільки що опублікувала звичайне фото без фільтру??? Як мені це подобається";
- "Королева";
- "Як ви можете бути такою красивою всередині і ззовні?";
- "Невідредаговане зображення – вчинок справжньої королеви";
- "Ніколи не коментую фото знаменитостей, але мені дуже подобається це фото, тому що воно виглядає так реалістично. Я бачу текстуру вашої шкіри, і мене так тішить, що ви не приховуєте цього".