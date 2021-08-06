Більшість користувачів інстаграму звикли бачити зірок з ідеальною шкірою та фігурою, втім, сучасні тренди диктують інші правила моди, і Селена впевнено крокує вперед поряд з ними. На новій фотокартці в інстаграмі вона показала вечірній макіяж зі стрілками, не вирівнюючи при цьому текстуру шкіри у фоторедакторі.

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Справжня краса

На Селені були косметичні продукти її власного бренду Rare Beauty, а візажистом стала Melissa Murdick. Ймовірно, зірка прямувала на якусь подію або ж на фотосесію, оскільки волосся Селени було зібране вверх у пучок, а обличчя сяяло рожевими відтінками. Замість сукні на ній можна побачити зручне сіре худі.



Фото з макіяжем Селени Гомес викликало захоплення у соцмережі / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Незважаючи на те, що знімок вийшов доволі буденним, його оцінили 8,6 мільйона користувачів. Навіть відверті фото з реклам Селени останнім часом набирали не більше 8,1 мільйона вподобань. Це ще раз підтверджує, що прихильникам подобається, як Селена демонструє справжню красу, а не приховану "за фільтрами":