Ефектні стрілки, цікава зачіска і кольоровий манікюр: як виглядала Джіджі Хадід на своє 26-річчя

23 квітня супермодель Джіджі Хадід відсвяткувала своє 26-річчя. Події останніх днів були настільки насиченими для неї, що вона навіть одразу не встигла поділитися своїм б'юті-образом. Проте нарешті зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці знімки, на яких детально можна розгледіти її святкові макіяж, зачіску і манікюр.

Нещодавно молода зіркова матуся пофарбувала своє волосся у модний мідний відтінок. А з нагоди свого дня народження вона зробила ще не менш трендові макіяж і манікюр.

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Макіяж, зачіска і манікюр Джіджі Хадід на її 26-річчя

У своєму інстаграм-профілі, де у неї більше 65 мільйонів підписників, Джіджі Хадід опублікувала серію з 3 фото. Для святкування свого дня народження модель зробила стильну укладку. Вона вирішила залишити основну частину своїх довгих локонів розпущеною, а передні пасма поділила на багато рівномірних секції за допомогою спеціальних силіконових гумок, утворивши ефект ряду кульок із волосся. Зачіску для іменинниці створила hair-стилістка Лаура Полко.

Макіяж у Джіджі був у коричневих відтінках. Особливий акцент зірковий візажист Патрік Та зробив на погляді моделі, виділивши його ідеальними чорними стрілками та шимерними тінями. Мейк-ап знаменитості доповнили брови, стильно зачесані вгору. Для макіяжу губ Патрік використав світлу нюдову помаду та модно обвів їхній контур у стилі 90-х.

Нігті Джіджі Хадід прикрасив різнокольоровий френч. Нейл-майстриня Меї Каваджірі використала бірюзові, червоні, жовті, тілесні, оранжеві, рожеві лаки для манікюру.

На публікаці. Джіджі відреагувало чимало її зіркових друзів. Зокрема, Дуа Ліпа прокоментувала: "Чудесна дівчина". Ілюстратор Любомир Дочев написав: "Чиста краса всередині та ззовні". А представники бренда Тоmmy Нilfigеr додали: "Ти просто сяєш, Джіджі! Сподіваємося, ви мали найпрекрасніший день народження".

26. Взяла вихідні від мого телефону, але просто хотіла сказати велике спасибі за ваші прекрасні побажання до дня народження, я надсилаю обійми далеко і широко,

– зазначила у своєму пості Джіджі Хадід.